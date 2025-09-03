Stray Kids＆IVEら出演！韓国の大衆音楽授賞式「KGMA 2025」豪華第1次ラインナップ発表

グローバルな舞台で活躍している最高のK-POPスターたちが韓国最高のエンターテインメント・スポーツ新聞『イルガンスポーツ』が披露する「2025 KGMA」を輝かせる。

【写真】Stray Kids・ヒョンジン、ファン大興奮の“眼鏡ビジュ”

来る11月14〜15日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」（以下、「2025 KGMA」）が開催される。

9月3日、KGMA組織委員会は、第1次ラインナップとして、BOYNEXTDOOR、Stray Kids、IVE、ATEEZ、KISS OF LIFE、FIFTY FIFTYを発表し、盛大なK-POPフェスティバルを予告した。

まず、BOYNEXTDOORは、第5世代ボーイズグループを代表するアイドルで、1月にリリースしたデジタルシングル『IF I SAY, I LOVE YOU』を通じて、強大な“音源パワー”を見せた。最近リリースした日本2ndシングル『BOYLIFE』で日本のファンを魅了し、オリコンチャートを席巻した。

また、Stray Kidsはアメリカのビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」でK-POPアーティスト最多記録である7連続1位の金字塔を打ち立てたグローバルトップアーティストだ。

8月22日にリリースした4thフルアルバム『KARMA』はリリース後1週間で300万枚を超える売り上げを記録するなど、格別な人気と地位を見せた。

そして、IVEは2025年初め、3rdミニアルバム『IVE EMPATHY』の先行公開曲『REBEL HEART』でK-POP界の先頭に立ち、8月25にリリースした4thミニアルバム『IVE SECRET』のタイトル曲『XOXZ』を通じて、音楽で変身にも成功した。

IVEはまた、世界最大規模の音楽フェスティバル「ロラパルーザ」でも、K-POPガールズグループとしては初めて2年連続でステージに上がる成果も出した。

（写真＝KGMA組織委員会）

さらに、ATEEZは6月にリリースした12thミニアルバム『GOLDEN HOUR：Part.3』のタイトル曲『Lemon Drop』と『In Your Fantasy Edition』の同名タイトル曲まで、2曲を続けてビルボード「ホット100」にチャートインさせ、強大な海外人気を証明した。最近成功裏に終えた北米ツアーを通じて、“スタジアムアーティスト”に生まれ変わった。

加えて、KISS OF LIFEは昨年デジタルシングル『Sticky』で大きく愛されたのに続き、今年も4thミニアルバム『224』のタイトル曲『Lips Hips Kiss』で人気を続けてきた。洗練されたパフォーマンスで世界中のK-POPファンの視線を釘付けにしたなか、同曲は中国最大の音源サイトQQミュージックの「週間韓国チャート」1位に君臨した。

最後に、FIFTY FIFTYは4月にリリースした3rdミニアルバム『Day＆Night』のタイトル曲『Pookie』が音源チャートを“逆走”し、長い間愛されている。歌声の美しい5人のメンバーが作り出すハーモニーと安定したパフォーマンスで信頼を築き、さまざまなバラエティ番組でも活躍している。

「2025 KGMA」は1年の間、世界中のファンから大きく愛されたK-POPやバンド、トロットなど、大衆音楽の多様な部門で有意義な成果を収めた歌手たちが出演し、アーティストとファンが1つになる祭典となる見通しだ。

なお、KGMA組織委員会は、今回の授賞式を輝かせるアーティストの第2次と第3次ラインナップも順次発表する予定だ。