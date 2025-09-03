こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

リビングや寝室に、ちょっとした非日常感を加えたいと思ったことはありませんか？まるで魔法のように宙に浮かぶ「磁気浮上電球」がインテリアとして面白かったのでご紹介します。

Cywinfow（サイウィンフォー）の磁気浮上テーブルランプは、木製の台座の上で電球が実際に浮遊し、ゆっくりと回転しながら優しい光を放つ画期的なインテリアアイテム。技術とデザインが融合した、ちょっとだけ未来を感じられる照明器具です。

シンプルながら洗練されたデザインと機能性

木目調の円形ベース（直径150mm、厚さ30mm）に、高さ115mmのLED電球が浮かぶシンプルな構造。タッチコントロールスイッチを搭載し、指先ひとつで点灯・消灯が可能です。

暖色系の柔らかな光は約50ルーメンと控えめで、ベッドサイドランプや間接照明として最適。寝室で使用すれば、就寝前のリラックスタイムを演出し、リビングに置けば会話のきっかけになる存在感を発揮します。

高品質な金属製ランプヘッドと耐久性の高いLEDを採用し、長期間安定して使用できるのも魅力。パッケージには直流変圧器（入力：100-240V、出力：12V、1A）、電球、磁気浮上ベースがセットになっており、購入後すぐに設置可能です。

簡単セッティングで誰でも楽しめる浮遊体験

設置方法は意外とシンプル。まずベースを安定した場所に設置し、電源を接続。両手で電球をベースの中心付近にゆっくりと近づけ、磁力で引っ張られる感覚を頼りに浮遊ポイントを探します。

数分で設置完了。一度浮かせてしまえば、停電しない限り安定して浮遊し続けます。ただし、銀行カードなどの磁気カードや電子機器は20cm以上離して設置する必要があるので注意しましょう。

日常に魔法をかける、新感覚の照明体験

ずっと見ていても飽きなさそうですし、部屋や店舗ディスプレイとして使うと会話のきっかけにもなりそうです。

商品バリエーションとして「ハート型」など複数のデザインが展開されていて、リビング、寝室、書斎、店舗など、さまざまなシーンで活躍してくれそうです。

