AI¤Î¿Ê²½¤Ï»ß¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤º¡¢¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎµÄ»öÏ¿¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤È¤·¤Æ»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬Ï¿²»¤·¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤Æ¥Æ¥¥¹¥È²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ®·Á¤·¤¿¤ê¡¢³µÍ×¤Ê¤É¤òºîÀ®¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊNotta¤¬À¤³¦¤Î¥×¥í¤âÇ§¤á¤ë²»¶Áµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¡ÖZenchord¡Ê¥¼¥ó¥³¡¼¥É¡Ë¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬Ï¿²»¤·¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤äÍ×Ìó¡¢ËÝÌõµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥ÈAI¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖZenchord 1¡Ê¥¼¥ó¥³¡¼¥É¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Zenchord 1¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤·¤Æ»ñ¶âÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢±þ±ç¹ØÆþ³Û1²¯±ß¡Ê125,381,840±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ»Ù±ç¤òÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À½ÉÊÈÇ¤¬È¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Çä»þ´ü¤Ï10·îº¢¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤Ï26,980±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊZenchord 1¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Zenchord 1¤Î¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ
Zenchord 1¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ëNotta¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤È¥±¡¼¥¹¤ÎÎ¾Êý¤ÇÏ¿²»¤·¡¢¤½¤ÎÏ¿²»¤·¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤ÆËÝÌõ¤·¤¿¤ê¡¢Í×Ìó¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥ÈAIÂÐ±þ¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼Àß·×¤Ç¡¢ºÇÂç30»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤Î¤Û¤«¡¢Bluetooth 6.0¤ä¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡Ç½¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»ÂÐ±þ¡¢17¡ß12Ð¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¹âÀÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°½ÒÄÌ¤ê¤ËÏ¿²»¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥±¡¼¥¹¤Ë¤ÏÃæ±û¤Ë¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¡¢º¸±¦¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬2¤ÄÅëºÜ¡¢ÇØÌÌ¤Ë½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤È¡¢Ï¿²»Áàºî¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËÏ¿²»ÁàºîÍÑ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤µ¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤¬ÊÒÊý¤ÇÌó10g¡¢¥±¡¼¥¹¤¬Ìó65g¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ÇºÇÂç10»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂç30»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥±¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤·¤¿ÍÍ»Ò
¥±¡¼¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¤È¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼
¥±¡¼¥¹¤Î½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤ÈÏ¿²»ÁàºîÍÑ¤Î¥Ü¥¿¥ó
ÄÌÏÃ¤äWeb²ñµÄ¤ÎºÝ¤Ë¥¢¥×¥ê¤«À½ÉÊ¤ÎÏ¿²»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç½Ö»þ¤ËÏ¿²»¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£6´ð¤Î¹âÀÇ½¥Þ¥¤¥¯¤ÈAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤ÇÏ¿²»¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥¢¥×¥ê¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËÍ×Ìó¤äËÝÌõ¡ÊÇ§¼±¸À¸ì58¸À¸ì¡¢ËÝÌõ¸À¸ì42¸À¸ì¡Ë¤ÎÀ¸À®¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¾ðÊó¤òÀ°Íý¡¦¸¡º÷¡¦Ãê½Ð¤Ç¤¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Notta¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÏ¿²»Ãæ¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¸»úµ¯¤³¤·
¤Ê¤ª¡¢Notta±¿±ÄÂ¦¤¬Ï¿²»ÆâÍÆ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÂ¿½Å°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Notta¤ÎAIµ¡Ç½¤Ï¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÁ¶âÊÌ¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤ÇÈÆÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¥×¥é¥ó¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¡¢µ¡Ç½¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Õ¥ê¡¼¡Ê·î³ÛÌµÎÁ¡Ë¡§Ê¸»úµ¯¤³¤·»þ´Ö120Ê¬/·î¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤3Ê¬¤Þ¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·²ÄÇ½¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È50¸Ä/·î
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê·î³Û1980±ß¡Ë¡§Ê¸»úµ¯¤³¤·»þ´Ö1,800Ê¬/·î¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤5»þ´Ö¤Þ¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·²ÄÇ½¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È100¸Ä/·î
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê·î³Û4180±ß¡Ë¡§Ê¸»úµ¯¤³¤·»þ´ÖÌµÀ©¸Â¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤5»þ´Ö¤Þ¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·²ÄÇ½
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È200¸Ä/·î¡Ê1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¢¤¿¤ê¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë²ñµÄ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤è¤ê¤â¥±¡¼¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬Ï¿²»¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÏÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Î¤¿¤á¡¢¥á¥âÄøÅÙ¤Î³èÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°µ´¬¤Ê¤Î¤¬Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤«¤éAI¤¬ºîÀ®¤¹¤ëÍ×Ìó¤Ç¤¹¡£
Í×ÌóºîÀ®ºî¶È¤Ï¥á¥â¤äÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢Zenchord 1¤ÇÏ¿²»¤·¤ÆNotta¥¢¥×¥ê¤Çºî¶È¤¹¤ë¤È¡¢1»þ´ÖÄøÅÙ¤Î²ñµÄ¤Ç¤â¿ôÊ¬¤ÇÍ×Ìó¤ÎºîÀ®¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£³µÍ×¤ÎÀºÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÉô¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ü´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×Ìó¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³µÍ×¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¹ÖµÁ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í×Ìó¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
60Ê¬¤Î¹ÖµÁ¤òÍ×Ìó¤·¤¿Îã
¤Ê¤ª¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î²»¼Á¤È¤·¤Æ¤Ï·Ú¤¤°õ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëAIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇZenchord 1¤Ï²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤ÊÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
|¥¿¥¤¥×
|¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿
|ËÜÂÎ¿§
|¥¢¡¼¥Ð¥ó¥°¥ì¡¼¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È
|½Å¤µ
|¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë¡§10g
¥±¡¼¥¹¡§65g
|¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
|17¡ß12Ð¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
|ÄÌ¿®µ¬³Ê
|Bluetooth 6.0
|ÂÐ±þ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯
|SBC¡¿AAC¡¿LDAC
|ËÉ¿åµ¬³Ê
|IPX4
|ºÆÀ¸»þ´Ö
|¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¡§ºÇÂç10»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥¹Ê»ÍÑ¡§ºÇÂç30»þ´Ö
|ÆþÎÏÃ¼»Ò
|5V¡¿1A
|½¼ÅÅ»þ´Ö
|1.5»þ´Ö
|½¼ÅÅ¥³¥Í¥¯¥¿
|USB Type-C
|ÂÐ±þOS
|iOS¡¢Android¡¢Windows
µ»ö¼¹É®¡§°ËÆ£¹À°ì
