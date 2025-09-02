【天気】関東で40℃に迫る暑さの見込み 東北北部では大雨災害に警戒を
2日（火）猛烈な残暑で、関東では40℃に迫る暑さになりそうです。東北北部では大雨災害に警戒してください。
＜2日（火）の天気＞
低気圧が北海道を通過し、寒冷前線が渡島半島〜東北北部にのびています。前線周辺で雨が強まり、東北北部では非常に激しく降るところがありそうです。夜にかけて大雨となり、総雨量が平年の9月1か月分を上回るところがある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
そのほかの地域は広く日差しが届きますが、前線が次第に南下するため、午後は日本海側で雨の降るところが多くなりそうです。山陰では昼過ぎから、北陸は夜から雨が降りだし、新潟を中心に翌朝にかけてまとまった雨になる見込みです。
●予想24時間降水量（3日朝まで、多いところ）
東北 180ミリ
北陸 100ミリ
＜予想最高気温＞
東北南部〜九州で猛暑になりそうです。前橋や熊谷では39℃予想で、関東内陸部では40℃近い暑さになる見込みです。
札幌 25℃（-3）
仙台 36℃（＋2）
新潟 35℃（±0）
東京 37℃（＋1）
名古屋 36℃（-2）
大阪 36℃（±0）
鳥取 36℃（-2）
高知 34℃（±0）
福岡 34℃（±0）
＜週間予報＞■大阪〜那覇
3日（水）も日本海側を中心にくもりや雨になりますが、4日（木）は太平洋側で雨が降る見込みです。5日（金）は一時的に暑さが和らぎますが、土日は日差しが戻るとともに猛暑が復活しそうです。
沖縄では4日（木）まで雨が降りやすいですが、5日（金）以降は晴れる日が多いでしょう。
■札幌〜名古屋3日（水）以降、北日本で天気が回復する一方で、東日本は次第に雨となりそうです。この雨をきっかけに猛暑日は解消されるところが多いですが、土日も東日本を中心に残暑が厳しくなりますので、お出かけには万全の熱中症対策が必要です。