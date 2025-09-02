2日（火）猛烈な残暑で、関東では40℃に迫る暑さになりそうです。東北北部では大雨災害に警戒してください。

＜2日（火）の天気＞

低気圧が北海道を通過し、寒冷前線が渡島半島〜東北北部にのびています。前線周辺で雨が強まり、東北北部では非常に激しく降るところがありそうです。夜にかけて大雨となり、総雨量が平年の9月1か月分を上回るところがある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

そのほかの地域は広く日差しが届きますが、前線が次第に南下するため、午後は日本海側で雨の降るところが多くなりそうです。山陰では昼過ぎから、北陸は夜から雨が降りだし、新潟を中心に翌朝にかけてまとまった雨になる見込みです。

●予想24時間降水量（3日朝まで、多いところ）

東北 180ミリ

北陸 100ミリ

＜予想最高気温＞

東北南部〜九州で猛暑になりそうです。前橋や熊谷では39℃予想で、関東内陸部では40℃近い暑さになる見込みです。

札幌 25℃（-3）

仙台 36℃（＋2）

新潟 35℃（±0）

東京 37℃（＋1）

名古屋 36℃（-2）

大阪 36℃（±0）

鳥取 36℃（-2）

高知 34℃（±0）

福岡 34℃（±0）

＜週間予報＞■大阪〜那覇

3日（水）も日本海側を中心にくもりや雨になりますが、4日（木）は太平洋側で雨が降る見込みです。5日（金）は一時的に暑さが和らぎますが、土日は日差しが戻るとともに猛暑が復活しそうです。

沖縄では4日（木）まで雨が降りやすいですが、5日（金）以降は晴れる日が多いでしょう。

■札幌〜名古屋