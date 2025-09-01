ÍÜ·Ü¾ì1Åï¤òÁ´¾Æ¡¢3»þ´Ö¸å¤ËÄÃ²Ð¡¡Â¿¿ô¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»à¤ó¤À¤«¡¡ÂçÊ¬¡¦Ë¸åÂçÌî»Ô
1Æü¸á¸å¡¢ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì1Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤ËÈï³²¤¬½Ð¤¿¤È¤ß¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍÜ·Ü¾ì1Åï¤òÁ´¾Æ¡¢3»þ´Ö¸å¤ËÄÃ²Ð¡¡Â¿¿ô¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»à¤ó¤À¤«¡¡ÂçÊ¬¡¦Ë¸åÂçÌî»Ô
1Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢Ë¸åÂçÌî»Ô»°½ÅÄ®±üÈª¤ÎÍÜ·Ü¶È¡¢¾®Ìî½ç°ì¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÍÜ·Ü¾ì¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö5Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´Ö·Ð¤Ã¤¿¸á¸å6»þ²á¤®¡¢ÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·Ü¼Ë1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤ä¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´¾Æ¤·¤¿·Ü¼Ë¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®Ìî¤µ¤ó¤¬ÍÜ·Ü¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç¤Ï½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤ä¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£