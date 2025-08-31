新学期に再会したときイケメンに見える「男子の変化」９パターン
同級生に会う機会が減る長期休暇は、大胆な変身をするチャンスです。有り余る時間を使って男を上げたければ、どんな点に的を絞るといいのでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身女性96名に聞いたアンケートを参考に「新学期に再会したときイケメンに見える『男子の変化』」をご紹介します。
【１】勉強熱心になって成績がグングン伸びた
「テストの成績もグングン伸びていて、見直した」（10代女性）というように、有り余る時間を勉強にぶつけて秀才ポジションを手に入れるのもいいでしょう。「モテるために○○大学に行く」などやる気がわく目標を設定すると頑張れそうです。
【２】アルバイトの経験で社会性を身に付けた
「自分のことだけじゃなく、周囲に目配りができるようになってて、なんか大人になったなあと感じました」（10代女性）というように、仕事を通じて得た姿勢の変化は、周囲の人にも伝わるようです。接客業などに挑戦すると、コミュニケーション能力が磨かれるかもしれません。
【３】引っ込み思案から、自分から積極的に話しかけるキャラになった
「こんな人だったっけ？と思いつつ、ちゃんとしゃべったら意外と面白くて意気投合しました」（10代女性）というように、ある日突然キャラを変えるのはハードルが高いとしても、夏休み明けなら自然に「新しい自分」を出せるかもしれません。親戚の子や幼馴染など、緊張しない女性とたくさん話して、耐性をつけてはいかがでしょうか。
【４】メガネからコンタクトに変えてあか抜けた
「イケメンが転校してきたのかと思うくらい、印象がぜんぜん違いました」（10代女性）というように、目元の変化はインパクトが大きいようです。メガネキャラが定着していて、それを外すことに照れを感じる人ほど、試す価値があるでしょう。
【５】一人旅などの冒険を経て自信をつけた
「すごく堂々とした物腰になったというか…ひと皮むけた感じがしました」（20代女性）というように、見知らぬ土地を一人で旅する経験は、自分を一回り大きく成長させてくれるようです。いきなり「海外放浪」は無理だとしても、「自転車で隣の県を目指す」といった小旅行を自分なりに計画するといいでしょう。
【６】ダサダサのファッションを卒業して、急におしゃれになった
「服の着こなしがこなれた感じになっていた」（10代女性）というように、思い切ってファッションを一新するのも、イメージチェンジにつながりそうです。センスのいい友達にコーデのヒントを教えてもらったり、インターネットで勉強したりしてみてはいかがでしょうか。
【７】ボサボサのヘアが雰囲気イケメン風の髪型に変わった
「髪がそれっぽくなるだけで大分印象が違う」（20代女性）というように、仮に失敗しても同級生に見られずに済む休み中こそ、新しいヘアスタイルに挑戦したいところです。「顔がイケメンじゃないし」などと躊躇するより、髪型だけでもイケてる風を目指すことで、新しい自分の魅力を発見できるのではないでしょうか。
【８】腕や胸に筋肉がついてセクシーになった
「胸板が厚くなったりすると『男！』って感じがしますよね」（10代女性）というように、肉体改造をしてモテる体を目指すのもいいでしょう。鶏のささみなど高タンパク低脂肪の食べ物をとりながら、筋トレに励んでみてはいかがでしょうか。
【９】こんがり日焼けして精悍に見えるようになった
「肌が黒くなると、引き締まってセクシーに見えます」（10代女性）というように、日焼けには男性を頼もしく見せる効果があるようです。とはいえ、やりすぎは禁物なので、サンオイルなどを上手に使って健康的な肌をつくりましょう。
長いお休みは自分を変える絶好のチャンス。自分に自信がない人は、「モテない自分」から脱却するために、いつもと違うことに挑戦してみるといいかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年4月7日から14日まで
対象：合計96名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
