¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë¡¡ÆüÅÄ»Ô¤Ï7ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡¡°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò¡¡ÂçÊ¬
8·î¤â»Ä¤ê3Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤Ï29Æü¡¢7ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼ãÎÓºÚÍ§ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë¡Ö¸á¸å1»þÈ¾¤ÎÂçÊ¬»Ô¤Ç¤¹¡£8·î¤â¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤Îµ¤²¹·×¤Ï34.4ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
29Æü¤Î¸©Æâ¤Ï²Æ¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Ä«¤«¤é¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35.9ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢7ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ë¸å¹âÅÄ»Ô¤Ç36ÅÙ¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤Ï33.7ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Ç)¡Ö¤º¤Ã¤È½ë¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥Õ¥é¥Õ¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö°Û¾ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íñ¤â¾Æ¤±¤½¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
½µËö¤â¤³¤Î½ë¤µ¤ÏÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤ÏÅÚÆü¤È¤â35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£