¥Þ¥Ë¥é¤ÎÆüËÜ¿Í¼Í»¦»ö·ï¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¼óËÅ¼Ô¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÆÃÄê¤Ø¡¡Ê£¿ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬´ØÍ¿¤Îµ¿¤¤¡¡ÁÈ¿¥Æâ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Çµ¯¤¤¿ÆüËÜ¿Í¼Í»¦»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¡¢¼óËÅ¼Ô¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÆÃÄê¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ç15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º´Ä»½¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤ÈÃæ»³¹¸±ä¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿ºÝ¤Ë·ý½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Î·»Äï¤¬»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½ÃÏÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Î¶¡½Ò¤Ê¤É¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼óËÅ¼Ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÆÃÄê¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¿¥Æâ¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤Ïº£¸å¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£