「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章」劇場グッズの事後物販が決定！ 8月29日12時より販売開始
【劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来：劇場グッズ事後通販】 受付期間：8月29日12時～9月21日23時59分
ufotableは、映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」における劇場グッズの事後物販を8月29日12時より行なう。受付期間は9月21日23時59分まで。
現在、全国の映画館にて上映中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」。劇場ではキービジュアルや物語を題材にしてデザインされたグッズ全97点が販売されているが、これら劇場グッズの事後物販が決定した。事後物販では全ての商品が取り扱われる。
受付期間は8月29日12時より9月21日23時59分まで。販売はufotable WEBSHOPにて行なわれる。
□「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 ufotable 劇場物販」のページ
