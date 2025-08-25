【劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来：劇場グッズ事後通販】 受付期間：8月29日12時～9月21日23時59分

　ufotableは、映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」における劇場グッズの事後物販を8月29日12時より行なう。受付期間は9月21日23時59分まで。

　現在、全国の映画館にて上映中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」。劇場ではキービジュアルや物語を題材にしてデザインされたグッズ全97点が販売されているが、これら劇場グッズの事後物販が決定した。事後物販では全ての商品が取り扱われる。

　受付期間は8月29日12時より9月21日23時59分まで。販売はufotable WEBSHOPにて行なわれる。

