エビとブロッコリーのオーロラソース【材料】（2人分）エビ 10尾<臭み抜き>片栗粉 大さじ 2塩 小さじ 1水 大さじ 3塩コショウ 少々ブロッコリー 8房片栗粉 適量揚げ油 適量<マヨケチャップ>マヨネーズ 大さじ 3ケチャップ 大さじ 2ニンニク(すりおろし) 少々レタス 2枚【下準備】1、エビは殻をむき、背ワタを取ってボウルに入れる。＜臭み抜き＞の材料を加えてもみ洗いし、水洗いして水気を拭き、塩コショウをする。2、ブロッコリーは小房に分け、水洗いしてザルに上げる。ボウルで＜マヨケチャップ＞の材料を混ぜる。ブロッコリーは少し水で濡れていると片栗粉がよくからみます。3、レタスは水に放ち、パリッとしたらザルにあげて水気を拭き取り、食べやすい大きさにちぎる。4、揚げ油を180℃に予熱しはじめる。【作り方】1、エビとブロッコリーは片栗粉をまぶし、余分な粉ははたき、180℃の揚げ油で揚げて取り出し、油をきる。2、＜マヨケチャップ＞を合わせたボウルで(1)を和え、レタスを敷いた器に盛る。