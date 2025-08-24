先端半導体は日本の産業競争力を左右する。

国産化に向けて試作が成功したことは、着実な一歩を示したと言える。

さらなる技術開発に取り組み、量産化につなげたい。

先端半導体の国産化を目指すラピダスは先月、回路の線幅が２ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）という最先端の試作品を発表した。電気信号を制御する基幹部品の正常な動作を確認したという。

半導体は回路の線幅が細いほど処理能力が高い。国産メーカーは４０ナノまでしか生産実績がないことから、２ナノの量産化はハードルが高いとみられている。

政府が全面支援するラピダスは、トヨタ自動車やソニーグループなどが出資し、２０２２年に設立された。技術開発の順調な進展ぶりを示したことは、課題である顧客の獲得や資金調達に向け、大きな意味を持つことになろう。

量産化には、５兆円規模の資金調達が必要とされる。政府はこれまでに、最大約１兆７０００億円の金融支援を決めている。

民間企業から、出資などをさらに呼び込む必要があるが、事業の採算性などに懐疑論が根強く、十分な協力を得られていない。

今回の成功を踏まえて、量産に向けた見通しを丁寧に説明していくことが重要だ。

事業を軌道に乗せていくには、顧客の開拓も必須である。

情報の処理能力が高い最先端半導体は、ＡＩ（人工知能）や自動運転技術、創薬など、日本の未来を切り開く分野で欠かせない製品だ。顧客のニーズに合わせた試作品づくりなども急いでほしい。

量産は２７年に始める計画だが、乗り越えるべき技術的な課題は多い。半導体受託製造で圧倒的な競争力を誇る台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ですら、３ナノまでしか量産できていないのが実情だ。

２ナノ製品の製造工程は極めて複雑である。問題のない良品の割合を示す「歩留まり率」を高めるために、高度な技術開発に取り組んでいく必要があるだろう。

最先端半導体を国産化する重要性は、一段と高まっている。

トランプ米大統領が、半導体に高い関税を課し、自国内生産を増やす戦略を進めるなど、各国で生産を囲い込む動きが強まる。

日本は経済安全保障の観点から、米国と妥結した関税交渉の枠組みの中に、米国への投資を推進する施策を盛り込んだ。日米が互いに協力する形で、半導体の生産基盤や供給網を強化する戦略を練っていくことが大切だ。