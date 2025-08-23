夏は涼しくてラクちんなワンピースがマストアイテムですよね！ 「ラク＝老け見え」しないように流行のスポーツサンダルを組み合わせたコーディネートを、スタイリストの水野利香さんに教えてもらいました。大人世代におすすめのコーデばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

定番シルエットのワンピにトレンドサンダルを投入！【Aライン×ラバートング】

毎年人気のAラインのワンピースは、旬のカラーと今年ヒット中のトングサンダルの2大トレンドを取り入れて、最新の着こなしに！

【写真】顔まわりも「大きめシュシュ」で脱老け見え

●斜めがけバッグで重心をアップ！鮮やかブルーなら肌の色まで明るく

ハリのある素材が美シルエットをキープしてくれるワンピース。

「足元は足腰への負担が少ないと大人にも人気の『ウーフォス』。マルチに合わせやすいベージュが活躍します」

顔回りの手抜きは老け見えに直結！ 黒ゴムではなく、シュシュで飾るおしゃれ心を。

履いたのはコレ！

・ワンピース￥1990（coca） バッグ￥1290（ユニクロ） シュシュ￥1870、ピアス\1760（ともにアネモネ／サンポークリエイト） サンダル￥8580（ウーフォス／アルコ）

●老け見え原因はもっさり感！すらりと見えるジレを重ねて解決

今年の流行色、ブラウンをまとえばそれだけでもおしゃれ見え。

気になる下腹部をカバーしつつ、きれいめ感を演出してくれるジレは一枚あると便利。

「スタッズつきサンダルはジレを合わせた辛口コーデにもマッチ。フェミニンでも甘すぎない大人スタイルに」

履いたのはコレ！

・ワンピース￥6490、ジレ￥6490（ともにロペピクニック） ピアス\3190、ネックレス￥3190（ともにアネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥3690（神戸レタス） サンダル￥4950（イパネマ／シードコーポレーション）