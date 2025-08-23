60代も着やすいGUワンピース。疲れない靴と合わせて、心地よく気軽におしゃれを楽しむ
「着るものにこだわれば、それを着て過ごす日々がもっと愛おしくなるんです」。60代からは、着るものをとおして気分を整えることが楽しみだと教えてくれたのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方のヒントを発信しているライフさん。淡いグリーンのワンピースを主役にしたコーデは優しくも品がある印象に。60代からの毎日を楽しくするファッションの工夫について、お話を伺いました。
淡いグリーンのワンピースで、気持ちまで優しく整う
袖にふんわりとしたボリュームがあり、ウエストまわりは締めつけがなく、裾に向かって自然に広がるAライン。GUで購入したワンピースです。優しいグリーンの色味が、暑い季節にも心地よく映えます。
60代からのワンピース選びは、とにかく締めつけない、着ていてラクなのがいちばん。カラーも肌なじみがよく、顔色も明るく見せてくれるところが好きです。
60代の肌に優しく映り、顔周りがパッと明るくなる1枚です。
疲れにくさと上品さを両立するフラットパンプス
足元は、繊細な編み目が上品なベージュのフラットパンプスをセレクト。こちらもGUのもの。ほんのりシャープなポインテッドトゥが、全体の印象をきゅっと引き締めます。
ヒールがないのにきちんと見えるのが気に入っています。軽くて歩きやすく、長時間履いても疲れにくいんです。
華美すぎず、でもちゃんときれい。年齢を重ねた足元にもなじむ、安心の1足です。
自然体でいられる、くたっとやわらかなバッグ
外出時に持ち歩いていて疲れないバッグを選ぶようにしています。かっちりしすぎず、自然体でいられる感じが気に入っています。
ころんと丸いフォルムが印象的なクリームベージュのバッグは、しっとりとしたレザー調の質感が魅力。肩がけも手持ちもしやすく、収納力も十分。
こちらは娘からのプレゼントでした。見た目のやわらかさと実用性を両立した、60代の毎日にちょうどいい相棒です。
「飛行機チャーム」の遊び心で、着こなしに小さな冒険を
淡い色合いのコーディネートに、ゴールドの飛行機型チャームをさりげないアクセントに。どこか旅に出たくなるような気分にさせてくれるMICHIKO LONDONのチャームは、つい手に取ってしまうお気に入りのアイテムです。
大人になった今だからこそ、“遊び心”を取り入れるタイミングも自分で決められる…。そんな小さな自由を感じられる、さりげなくもうれしいチャームです。
お気に入りの服で出かける、心豊かな時間
この日は午前中に家事を終えて、娘と待ち合わせ、バスに乗って数駅先のカフェへ出かけました。ワンピースの優しい色合いが、街の風景にもよくなじんで、「こんな日もいいな」と思える時間に。
60代になって、自分のために出かける時間が、いっそう愛おしくなりました。
「着るもの」から、心のリズムを整える
歳を重ねると、無理をしないこと、心地よく過ごせることをいちばんに考えるようになります。だからこそ、「優しく見える色」や「疲れにくい靴」「持ちやすいバッグ」など、自分に合うものを選びたくなるのかもしれません。
着るものをとおして、今日の気分を整えていく…それも、60代の自由で豊かな楽しみです。