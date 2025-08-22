【MLB】ロッキーズ 5ー9 ドジャース（8月21日・日本時間22日／デンバー）

【映像】カーショーがベッツ称える“粋な光景”

ドジャースの大谷翔平投手が450日ぶりに完全休養したロッキーズ戦で2回、ベテラン左腕カーショーと内野陣の華麗な連携が試合を彩る場面があった。

4―1とリードを広げて迎えた2回1死一塁の場面、カーショーが7番ファーマーに投じた1―2からの4球目はセカンドゴロ。ロハスが軽快にさばいて二塁へトスすると、ショートのベッツがベースを踏みながら体勢を崩すことなく一塁へ送球。鮮やかなダブルプレーが完成した。実況の北川義隆アナウンサーも「ロハスからベッツ、一塁へ送球。鮮やかにダブルプレーで切って抜けました」と声を弾ませ、スタンドからも大きな拍手が起こった。

さらに印象的だったのは直後の光景だ。マウンドのカーショーはガッツポーズを作ると、満面の笑みでベッツを指差し称賛。リプレー映像が流れた4回には、その笑顔がクローズアップされ、ベテランが同僚を鼓舞するシーンが強調された。

中継の視聴者からも「素晴らしい」「ロハス上手いなぁ」「ベッツうま」「今のどっちも上手すぎる」「カーショーさすがやな」など、称賛の声が相次いだ。

大谷不在の試合で注目を集めたのは、このベテラン左腕の存在感だった。序盤からテンポよく投げ込み、要所を締める投球に加え、味方の美技に笑顔で応える姿は、単なるエースを超えてチームを牽引するリーダー像そのものだった。主砲不在の一戦でも、チームはベテランの矜持と仲間を鼓舞する力で勝利を引き寄せた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）