¡È¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ó¤À¡ÉÄË¤ß¡Ä¿··¿¥³¥í¥Ê¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤¬Î®¹Ô ¹ó½ë¤â±Æ¶Á¤«¡¡¼õ¿Ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡©¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Î®¹Ô¤ÎÃæ¿´¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÆµÙ¤ß¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¹ó½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î´¶À÷ÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ó¤À¡ÉÄË¤ß¡Ä¿··¿¥³¥í¥Ê¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤¬Î®¹Ô ¹ó½ë¤â±Æ¶Á¤«¡¡¼õ¿Ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡©¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
·ã¤·¤¤¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢5·î¤Ë¤Ï1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê0.84¿Í¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬8·î4Æü¡Á10Æü¤Î½µ¤Ï6.13¿Í¤È¡¢8½µÏ¢Â³¤ÇÁ°¤Î½µ¤è¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®¹Ô¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿NB.1.8.1¡£ÄÌ¾Î¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¡£
´¶À÷ÎÏ¤Ï²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤¬¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿´µ¼Ô¤â¡¢¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¢¤¬ÄË¤¤¡£¥¬¥é¥¹ÊÒ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
¡Ö¹¢¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ç·ìáâ¤¬½Ð¤¿¡×
¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
¤ä¤Ï¤ê¿È¶á¤Ë¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¹¢¤Î¾É¾õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥ß¥½¥ê¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¹¢¤ÎÄË¤ß¤¬¶¯Îõ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖÄË¤ß¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ï1¡Á2Æü¤°¤é¤¤¤Û¤È¤ó¤É¿©»ö¤¬ÀÝ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½ë¤¤Ãæ¤ÇÃ¦¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ï¤ê¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡£
·Ã½Ó¾´¡§
¹¢¤ËÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉÇ®¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
»þ¡¹¡ÈÇ®¤Ê¤·¡É¤Î¥³¥í¥Ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®¤ÏÉ¬¤º½Ð¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£37¡îÁ°È¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÃ¶Ç®¤¬½Ð¤Æ¤â2¡¢3»þ´Ö¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ç®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥³¥í¥Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ç®¤¬¤¹¤°²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¥³¥í¥Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
Á´¿È¤Î·ñÂÕ´¶¤äÆ¬ÄË¤ä´ØÀáÄË¡£¤½¤·¤Æ¹¢¤ÎÄË¤ß¤¬ºÇ½é·Ú¤¯¤Æ2¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤Ë¥°¡¼¥ó¤È¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤ÏÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ã½Ó¾´¡§
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´¶À÷ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦
°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
´¶À÷ÎÏ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶¯¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢º£²ó¤Ï´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤â·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²áµî¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤ê¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¿Í¤â¥³¥í¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±ÖÎÏ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´¥Áç¤È½ë¤µ¤ÇÂÎÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤´¶À÷ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤¤¤Þ¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬³ÈÂç¡©
°ËÆ£±¡Ä¹¤Ï´¶À÷³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÌÔ½ë¤Î¤¿¤áÄù¤áÀÚ¤Ã¤¿Éô²°¤ÇÀ¸³è¡Ê´¹µ¤¤¬ÉÔÂ¡Ë
¢§²ÆµÙ¤ß¤Ç¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬³èÈ¯²½
¢§¹ó½ë¤Ç¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤¬º¤Æñ
¢§½ë¤µÂ³¤¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼
·Ã½Ó¾´¡§
ÆÃ¸úÌô¤È¤Ê¤ëÌô¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
ÆÃ¸úÌô¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Îã¤¨¤Ð½Å¾É²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë³¤³°¤ÎÌô¤È¡¢¹ñÆâ¤Î¥¾¥³¡¼¥Ð¤Ê¤É¾É¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦Ìô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë»È¤¦¤Ù¤Ìô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¥ÉØ¤µ¤ó¡¦¼øÆý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤¹¤·¡¢12ºÐ°Ê¾å¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é°û¤ß¹ç¤ï¤»¤Î°¤¤Ìô¤¬30¡Á40¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Å¾É²½Í½ËÉ¤ÎÌô¤Ï½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¿Í¤Ê¤É¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤«¤é3Æü°ÊÆâ¤Ê¤ÉÈ¯¾É¤«¤é¤ÎÆü¿ô¤ÎÀ©¸Â¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÈñÍÑ¤â´ª°Æ¤·¤Æ½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¤è¤¦¤ËÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤Ë½Ð¤¹É¸½àÅª¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¸º¾¯¤Î¤¿¤á¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Í¸úÀ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡¾®ÎÓ¤è¤·¤Ò¤µ¡§
³ÈÂç¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ä¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¤â¡¢º£°ìÅÙµ¤»ý¤Á¤òÌá¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡°æ¾åºé³Ú¡§
¹¢¤¬ÄË¤¤¤È¤«¡¢¥¬¥é¥¬¥é¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤»¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
¼õ¿Ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð»É¤¹¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¹¢¤ÎÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¶¯¤¤·ñÂÕ´¶¤ä´ØÀáÄË¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¾Æü¤«¤é1Æü¤°¤é¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¸¡ºº¤ÇÁÇÁá¤¯¿ÇÃÇ¤¬¤Ç¤¡¢¼£ÎÅÌô¤ÎÁªÂò»è¤âÄó¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·½Å¾É¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾É¾õ¤«¤éÈ¾Æü¤«¤é1Æü¤°¤é¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼õ¿Ç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï»þ´ü¤Ë¹½¤ï¤º¼õ¿Ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡¡2025Ç¯8·î21ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
