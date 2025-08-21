『真･侍伝 YAIBA』第20話 最後の玉は松尾芭蕉が持っていた！
2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分放送開始の『真・侍伝 YAIBA』。第20話のあらすじと先行カットが公開された。
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
この度、第20話「モンキー芭蕉の策略」のあらすじと場面カットを公開。
＜第20話「モンキー芭蕉の策略」＞
伝説の玉を六つ手に入れ、残すところあと一つとなった玉を探す刃一行は、最後のありかである青森を訪れていた。とある寺にたどり着くと、最後の玉に共鳴するように、刃たちの持つ玉が突如として光り出す。驚く一同の元へ、松尾芭蕉と名乗る老人が現れる。その手には、探していた最後の玉が。玉をめぐって戦いが始まるが、正体を現した芭蕉によって繰り出される石化攻撃に苦戦してしまう。
＞＞＞第20話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
脚本：河口友美／コンテ：横山和基／演出：田中洋之
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
＜第20話「モンキー芭蕉の策略」＞
伝説の玉を六つ手に入れ、残すところあと一つとなった玉を探す刃一行は、最後のありかである青森を訪れていた。とある寺にたどり着くと、最後の玉に共鳴するように、刃たちの持つ玉が突如として光り出す。驚く一同の元へ、松尾芭蕉と名乗る老人が現れる。その手には、探していた最後の玉が。玉をめぐって戦いが始まるが、正体を現した芭蕉によって繰り出される石化攻撃に苦戦してしまう。
＞＞＞第20話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
脚本：河口友美／コンテ：横山和基／演出：田中洋之
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会