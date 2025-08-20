2025年8月19日、平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太によるグループ『Number_i』の公式インスタグラムが更新された。

【写真】「春日じゃん」ツッコミが集まった平野紫耀の衝撃ビジュアル

公開されたのは、ニューシングル『未確認領域 (U.M.A.)』のミュージックビデオのビハインドザシーン。その中で、平野が見せた“別人級”のビジュアルにファンから驚きの声が相次いでいる。

平野紫耀、衝撃の“七三分け”姿

『未確認領域 (U.M.A.)』は8月11日に配信リリースされたNumber_iのプロデュース楽曲で、9月22日発売予定のニューアルバムに収録される先行シングルとなる。

「今回のミュージックビデオはピンクを基調とした世界観で、これまでのハードな世界観とは一変。ファンシーな雰囲気が印象的です。シノラーやフワちゃんを思わせるカラフルな衣装も目を引きました。

場面転換や衣装チェンジも多く、サビの激しいダンスシーンも健在。ラストは“トイレ風”の場面で締めるなど、Number_iらしい遊び心にあふれた仕上がりです」（アイドル誌ライター、以下同）

リリースと同時に、公式インスタグラムには関連動画や写真も続々とアップ。

サビの振付を踊る3人の動画や、メンバーごとにフォーカスしたショート版ミュージックビデオなど、見どころ満載の投稿が並んだ。

「中でも注目を集めているのが、19日に投稿された平野さんの6枚の写真です。表紙となる1枚目には、ペタッと撫でつけた七三分けにチョロリと垂れた前髪、銀縁メガネ、ピンクの半袖シャツ、アーガイル柄ベストを合わせた“ダサかわ”コーデの平野さんが。キリッとした表情とのギャップが強烈です」

どことなくオードリー春日な平野紫耀

続く2、3枚目は一転して、ファー付きのオーバーサイズジャケットとパンツを合わせたグレーの上下で、ストリート系ファッションを着こなしたイケイケな姿が切り取られている。

4〜6枚目では再びピンクの“ダサ衣装”に戻り、この落差がファンの間で大きな話題を呼んだ。

《本当に別人レベルだった。顔はどっちもかっこいいんだけど》

《何やってもどんな格好をしててもカッコいいんだけど…》

《ギャップがすごいな！》

《振り幅が広すぎるよ》

《格好はダサいのに元が良いから面白い》

また、中には《どことなく春日》《春日じゃん》というツッコミの声も。

ギャップに揺さぶられながらも、「どんな姿でも絵になる」と再確認させる今回のオフショット。先行シングルでここまで注目を集めただけに、アルバム本編でどのような仕掛けを見せてくれるのか……ファンの楽しみは尽きない。