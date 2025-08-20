¥Õ¥êー¥ì¥ó¡¢ËâË¡»È¤¤¤«¤éÂÎ°é²ñ·Ï¥¢¥¹¥êー¥È¤ËÅ¾¿È¡©¡¡¡ÖÇÓµå¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡ÖÆ®µå¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡Ä¡Ä¼¡¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï
¡¡ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§»³ÅÄ¾â¿Í¡¢ºî²è¡§¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡Ë¸ø¼°X ¡Ê@FRIEREN_PR¡Ë¤ÎÂç´îÍø¥Ý¥¹¥È¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¡£¡Ö¡»¡»¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ÎÂç´îÍøÊý¼°¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥êー¥ì¥ó¤¬Ä©¤à¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡©
¡¡¤³¤ÎÅÙ¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇÓµå¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡£¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤È¤âÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥êー¥ì¥ó¿Í·Á¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï8·î19Æü¤Ë¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¡É¥Ï¥¤¥¥åー¤ÎÆü¡É¤À¤«¤é¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿äÂ¬¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°Æü¡¢18Æü¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤òÉÕ¤±¡¢¼ê¤Ë¥é¥°¥Óー¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÖÆ®µå¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2Æü´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ï¢ÆüÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¥·¥êー¥º¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï²áµî¤Ë¤â»¶È¯Åª¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤¬¤ßÉÕ¤¡¢¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ç¥Üー¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡ÖÄíµå¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âîµå¡ß¥Õ¥êー¥ì¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÂîµå¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂîµå¤Î¥é¥êーÎý¡×¤Î°ìÊ¸¤È¶¦¤ËÂîµå¤ÎÍð¤ìÂÇ¤Á¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÂÎ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë¤ÎÆ°²è¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¡£ºÇÁá¸ì´¶¤Î¤ß¤Ç¥Õ¥êー¥ì¥ó¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ°²è¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±¡ß¥Õ¥êー¥ì¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥´ー¥ë¤Ë¥À¥ó¥¯¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ÖäÆµå¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤ËÆþ¤é¤º¡¢¥Üー¥ë¤È¶¦¤ËÍî¤Á¤æ¤¯¥Õ¥êー¥ì¥ó¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¥·¥åー¥ë¤À¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«ー¡ß¥Õ¥êー¥ì¥ó¤Ç¤Ï¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Üー¥ë¤«¤éÈô¤ó¤Ç¥´ー¥ë¤ò»à¼é¤¹¤ë¡Ö½³µå¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤¬Æ°²è¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÊÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡©¡ËÌöÆ°´¶¤¬¼Ì¿¿¤è¤ê¤âÇ÷ÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Ìîµå¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Ìîµå¡ß¥Õ¥êー¥ì¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÏÂ¿¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅêµå¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ä¡¢¡ÖËÜÅð¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡£¥Ñ¥ï¥×¥í·¯¤ËÊú¤«¤ì¤¿¡ÖÊúÍÊ¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¤Ê¤ó¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¥Õ¥êー¥ì¥ó¤Ë¤«¤±¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¿°ã¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¥·¥êー¥º¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡¢Ìó7¥ö·î¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¤¿Ï¢ºÜ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥·¥åー¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¸ø¼°X ¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë