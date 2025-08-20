ËÌÄ«Á¯¡¢¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤Î¿·»ÜÀß¤«¡¡IAEA¤¬Êó¹ð
¡¡¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Ï20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬ËÌÀ¾Éô¤ÎÇ«ÊÕ¤Ë¥¦¥é¥óÇ»½Ì»ÜÀß¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿·»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤¬³Ë³«È¯¤ò·ÑÂ³¡¢¿ÊÅ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡18ÆüÉÕ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·»ÜÀß¤Ï¼óÅÔÊ¿¾í¶á¹Ù¥«¥ó¥½¥ó¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÈëÌ©¤Î³Ë´ØÏ¢»ÜÀß¤ÈÆÃÄ§¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2³¬·ú¤Æ¡£º£Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ë»ÜÀß³°Â¦¤Î¹©»ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢´ØÏ¢¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤Î·úÀß¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±ÒÀ±²èÁü¤ä¸ø³«¾ðÊó¤ò´ð¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£