『今日好き』夏休み編第4話 おひなさまが“筋肉男子”の恋を応援「もっと行けよ」
新しい未来のテレビ「ABEMA」は18日、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2025』の第4話を放送した。
【番組カット】“筋肉男子”いおうが気になる女子と話す様子
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。旅の最終日にカップルとして成立すればそこで旅は終了。成立しなかった場合は、次の旅を続けるかどうか選ぶことができる。
今シーズンは、オーストラリア最大の観光保養地としても有名なゴールドコーストを舞台に、るい、しゅん、せり、いおう、しおんの男子メンバー5人と、ひなの、ねね、りのん、ゆま、すみれ、ひなの女子メンバー6人が参加。今回は旅の期間が3泊4日で、最終日に女子が告白するルールとなる。
第4話では、モデルの山田優がスタジオに初登場。恋愛見届け人のお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介らとともに現役高校生たちの旅を見守った。前回に引き続き、市内観光を楽しむメンバーたちは、迫力満点のアトラクションに大はしゃぎ。そんな中、しゅんがりのんを2ショットに誘い出す。「ずっと頭の中にりのんちゃんがいて、話したかった」とストレートに伝えるしゅんに対し、りのんも「夜ごはん一緒に食べようと誘おうか悩んでた」と素直な想いを返した。
夕食では、豪華なディナーを囲みながら、ショッピングデートを終えたせりとひな、遊園地デートから戻ったるいとひなのも加わり、それぞれの1日を振り返る会話が始まる。すみれと隣に座ったいおうは「今日一日ずっと一緒だね」と話し始めた。すみれから「今日ひなのちゃんと話してないなら、行ってきたら？」と促され、いおうは席替えを提案。これに対して、ひなは「いおうと話したい」と隣の席を立候補する。
ひなから「一番気になってるのは、ひなの？」と問われたいおうは、「すみれちゃんも気になってるけど、今日話して決めたい」と率直に答えた。それを受けたひなは「一途なんだ、あなたって」「ステキな筋肉だった、ありがとう」といおうの恋を応援。ひなに背中を押されたいおうは、ひなのと2人で話すことに。会話が進まないいおうに、ひなは「全然話せてないね」「もっと行けよ」とバッサリ。いおうは「何がダメだと思う？」と聞くと、「ぐるぐるバットが下手」と鋭く返答したほか、「心もマッチョになりなよ」と追い打ちのひとことを放ち、“おひな節”がさく裂。スタジオは笑いの渦に包まれた。
きんごの隣の席になったゆまは、お互いの趣味や好きなタイプについて語り合う中で、「友達の延長線のような人が理想」と自身の恋愛観を明かす。インタビューでは、「会話がめっちゃ楽しかった」「継続で来てほしいと思っていたきんごくんが話しかけてくれて…」と話し、今最も気になっている存在がきんごであることを初めて口にする。
ねね、りのん、ゆまから矢印を向けられているきんごは、3日目の朝に女子部屋を訪れ、ねねを2ショットに誘い出す。「りのんちゃんとねねちゃんで迷っていたけど、今はねねちゃんのほうが気持ちが大きい」と想いを打ち明けると、2人はサッカーをしながら「彼氏に求める条件」や「初デートでやりたいこと」など、お互いの恋愛観を語り合う時間に。複数の矢印を集めていた“モテきんご”の恋も、ここにきて少しずつ動き出していくのか。さらに新ルール「3日目から男子はいつでも告白OK」が発表され、恋の加速を予感させる展開に。
