「結局、3本目ゲット！」【ユニクロ】おしゃれユニ女の「複数買いアイテム」

新しいアイテムを買い足したい時、参考になるのがおしゃれなインフルエンサーのリアルバイアイテム。なかでも、複数買いするほどのアイテムなら、使いやすさやデザインの良さは間違いないかも。そこで今回は、ユニ女たちが複数ゲットしたという【ユニクロ】アイテムをピックアップ！ その魅力をレポートします。

インでもアウトでもサマになるラウンドヘム

【ユニクロ】「エアリズムコットンT/ノースリーブ」\1,500（税込）

ミドル世代のママインフルエンサー@asamimiiiiさんがイロチ買いしたのは、エアリズム素材のノースリーブトップス。「涼しく着られる」「ビスチェとかサロペットのインナーにも使える」と着心地や着回し力も太鼓判を押すほど。インでもアウトでもオシャレに決まるラウンドヘムで、幅広いスタイリングが楽しめそうです。ホワイト・ブラック・ベージュ・ネイビーというシックなカラー展開も、大人世代には嬉しいポイント。

一点投入で旬顔に！ ゆるっとシルエットのカーブジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ユニクロ公認のインフルエンサー@hina_wear123さんが、「結局、３本目げっと」と紹介しているのがこのバギージーンズ。ゆったりと曲線を描くルーズなシルエットが今っぽく、一点投入でこなれ見えしそう。カラーは濃いブルーと淡いブルーのほかに、ダークグレーとネイビーも揃えています。トップスはコンパクトなTシャツでメリハリをつけて、だらしなく見せないのがポイント。

