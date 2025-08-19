「置き配ではなく“投げ配”」荷物放り投げ壁に蹴りつける悪質配達の一部始終…「ちくしょうお前！」別の日も重そうな荷物に罵声浴びせ足蹴に　埼玉・川口市

埼玉・川口市のマンションで配達員が客の荷物を放り投げた上に蹴りつける悪質な置き配を防犯カメラが捉えた。以前にも同様の行為が確認されていた。

荷物を放り投げ蹴飛ばす悪質配達員

宅配業者が指定された場所に荷物を置くことで、再配達の削減や利便性の向上が期待される「置き配」。

今や生活に欠かせないサービスだが、目を疑うような悪質行為をカメラが捉えていた。

埼玉・川口市のマンションで7日、配達員が荷物を揺らしながら階段を上ってきた。

すると、配達先の扉の前で突然、客の荷物を放り投げる。

これでは、まるで置き配ならぬ「投げ配」だ。

さらに、信じられないのは、配達員が放り投げた荷物を今度は蹴り飛ばしたのだ。蹴られた荷物は壁に当たり、形が変わってしまったようにも見える。

住人の目の届かないところで起きた悪質な行為に、なぜ気がついたのか？

住人：

一応荷物が届いたら、それがスマホの方に通知が来るんですね。荷物がぐちゃぐちゃになっていておかしいなと思って…。中身は壊れていなかったんですけど、ちょっとありえないですよね。

「ちくしょうお前！」別の日にも乱暴な配達

配達員による悪質な置き配は、別の日にも…

7月24日、重そうな荷物を抱え階段を登ってきた配達員は、地面に乱暴に荷物を投げ置くと、壁に寄せるように足蹴り。

配達員：

ちくしょうお前！

運んできた荷物に罵声を浴びせ、階段を戻っていった。

住人：

お金をもらって仕事しているわけですから、人としてやって良いこと悪いことの判断はしてほしいなと…。

（「イット！」8月18日放送より）