『ねーねー秋号』が2025年8月16日（土）に主婦と生活社より発売された。

今号は大人気のちいかわとすみっコぐらしの初のWカバー。すぺしゃるふろくではちいかわ手帳セットが付属。オールカラーの手帳には、2026年12月までのカレンダー＋いろいろ書けるメモページもいっぱい。草むしり検定風のプロフィールページまで。キュートなイラストが全ページに掲載され、手帳にぴったりのピンクのミニポールペンも。 シールにも、ちいかわたちがたくさん登場している。

とじこみ付録は「いーすとけん。おやつバスケット」。おかしやパンを入れるのに使用でき、ハロウィンの時に持ち歩けばかわいさもアップ。 巻頭のシールは「どろどろ～ん オバケーヌ 図鑑シール」。オバケーヌの仲間たちがシールに。 毎号人気のまちがいさがしには、「すみっコぐらし」の「夢みるしっぽず」が登場。

10月31日から公開される「映画すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」の最新情報も掲載。マイメロディとクロミのアニバーサリーもお祝いされた。

©️nagano©️2025 日本すみっコぐらし協会映画部

