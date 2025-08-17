トヨタ「クラウン“ステーションワゴン”」!? まさかの「ハイパワー“ターボエンジン”」搭載な「クレスタ」に「ほんとに？」「やばい」の声！ 群馬大学校の学生が手掛けた「カスタムモデル」に反響も

まさかの「クレスタワゴン」に反響多数！

2025年7月11日より開催された「群馬パーツショー 2025」にて、群馬自動車大学校 カスタマイズ科が手掛けたカスタムカーが実車展示されました。

トヨタ「クレスタ（100系）」をベースにしたインパクトのある1台に、ユーザーから多数の反響が寄せられています。

これぞホントのエステート！

【画像】超カッコいい！ トヨタ「クラウン“ステーションワゴン”!?」を画像で見る（60枚）

群馬県伊勢崎市にある群馬自動車大学校では、これまで数多くのカスタムカーを製作。

なかでも2024年1月に開催された東京オートサロン 2024では、プリウスクーペをイメージしたカスタムカー「GAUS 650VISION」を製作・展示し、大きな話題となりました。

そんななか今回展示されたのは、2025年「東京国際カスタムカーコンテスト」のドレスアップ・ミニバン／ワゴン部門で優秀賞を受賞した「クレスタ ワゴン」です。

ベースとなるクレスタといえば、1980年代前半から後半にかけて、「ハイソサエティ・カー（上流階級向け車種の意味、和製英語）」、いわゆる”ハイソカー”として中高年層のみならず若者を中心にまで広く人気を博していました。

当時として珍しい、デジタルメーターや電子制御サスペンションを搭載しており、高級車として人気を得ており、そのハイパワーさから現在でもドリフト車やチューニングカーとしてクルマファンを中心に根強い人気を得ています。

そんな100系クレスタをベースに15年以上前に流行った「J-LUG」をコンセプトにラグジュアリーステーションワゴンを製作したといいます。

展示車両について担当者は以下のように話します。

「ポイントとしてはフロントをトヨタ最新型『クラウン』を意識したデザインになっている点や、今はほとんどないセダンステーションワゴン車のような雰囲気を意識してカスタムしています。

またエンジンには、1JZエンジンを載せて、ターボも付けています」

フロントフェンダーには現行の「クラウン クロスオーバー」のフェンダーを装着。クレスタボディに自然と溶け込むようにブリスターフェンダーの造形で見事に造り込まれています。

リヤ周りは、70系カムリ（10代目）のテールライトを採用し今風のデザインへ一新。

エンジンには純正ベース車の2リッター「1G」型エンジンから2.5リッターの「1JZ」型エンジンにへスワップしのうえターボ化し、シルバーに輝くホイールと車高を落としたシャコタン仕様としています。

※ ※ ※

反響について担当者は以下のように話します。

「やっぱりベース車両がクレスタっていうのに驚かれる方が多いですね。

あとは、リヤ部分が空洞などうなっているのか聞かれるんですが、実際空洞になってるラゲッジスペースの空間が確保されているので、バックドアさえ作れば荷物なんかも積めるようにできます」

当日の会場でもまじまじと車両をチェックする人や、生徒に話を聞く姿など関心を寄せる

ユーザーの姿が多く見られました。

SNSでも「クレスタワゴンやばいw」「ほんとにクレスタ!?」「やばいクレスタw」「変わり具合すごい」など、大きな注目を集めていました。