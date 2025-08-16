19日の準々決勝で日大三vs関東第一「日大三高の元監督の小倉さんは元関東第一の監督」

第107回全国高校野球選手権大会は16日に3回戦の4試合が行われ、第1試合で日大三（西東京）が高川学園（山口）を、第4試合で関東第一（東東京）が創成館（長崎）をそれぞれ破り、ベスト8へ進出した。

抽選の結果、日大三と関東第一は19日の準々決勝、第2試合で対戦することが決まった。夏の甲子園で東・西の東京の代表校が対戦するのは今回で4度目。2010年の第92回大会、関東第一-早実以来15年ぶりだ。

SNS上には「東京ダービー、絶対に見逃せません！ 両チームの熱い戦いに期待大です！」「東京同士対決か」「激アツすぎる」「まさかの潰し合いとは……どっちを応援すれば良いやら」

「日大三高の元監督の小倉さんは元関東第一の監督」「関東第一と日大三で指揮を執った小倉全由さんは、この試合をどのような心境で観戦するのだろうか」「日大三対関東第一は小倉さんダービー」「小倉さん解説してくれんかなー」。名将の心境を思いやるファンも多かった。（Full-Count編集部）