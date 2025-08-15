“おばけミャクミャク”が登場！ 『初耳怪談』コラボの「トートバッグ」など発売決定
テレビ番組『初耳怪談』（テレビ大阪／毎週月曜24時30分）と大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクがコラボレーションしたグッズが、9月9日（火）に「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」で開催される「初耳怪談 EXPO2025」の会場内で販売される。
【写真】トートバッグもかわいい！ コラボグッズ一覧
■ミャクミャクがおばけになって登場
今回イベントの開催を記念して制作販売されるのは、ミャクミャクのおばけ風デザイン“おばけミャクミャク”をあしらったアイテム全6種類。
ラインナップには、おばけミャクミャクとイベントロゴをデザインした「Tシャツ」や「マフラータオル」、「トートバッグ」、「ステッカーセット」、「チャーム付きアクリルキーホルダー」など、日常使いにぴったりなグッズが並ぶ。
また、当日会場に行けないという人のために、ミャクミャクコラボグッズ付きの生配信チケットも発売中。イベントをリアルタイム＆アーカイブ配信で楽しめるチケットで、「チャーム付きアクリルキーホルダー」が付いてくる。
なお、「初耳怪談 EXPO2025」は、日本最恐の人気怪談師たちが万博で極上の怖い話を披露するイベント。会場チケットの抽選予約は、8月9日（土）00時00分〜9月1日（月）23時59分の期間、大阪・関西万博公式サイトで受付中だ。
【写真】トートバッグもかわいい！ コラボグッズ一覧
■ミャクミャクがおばけになって登場
今回イベントの開催を記念して制作販売されるのは、ミャクミャクのおばけ風デザイン“おばけミャクミャク”をあしらったアイテム全6種類。
また、当日会場に行けないという人のために、ミャクミャクコラボグッズ付きの生配信チケットも発売中。イベントをリアルタイム＆アーカイブ配信で楽しめるチケットで、「チャーム付きアクリルキーホルダー」が付いてくる。
なお、「初耳怪談 EXPO2025」は、日本最恐の人気怪談師たちが万博で極上の怖い話を披露するイベント。会場チケットの抽選予約は、8月9日（土）00時00分〜9月1日（月）23時59分の期間、大阪・関西万博公式サイトで受付中だ。