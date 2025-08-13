韓国のボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』第8話にて、14歳のダニエルが最年少と思えないステージを見せた。

【映像】「宝石のよう」14歳の練習生（全身姿も）

『B:MY BOYZ』は世界中から総勢30人の候補者「B:GINNER」が参加し、ボーカル、パフォーマンス、プロデュースなど、さまざまな才能を競うオーディション番組。最新K-POPを牽引するトップアイドルが、30人の参加者の中から直接“NEXTアイドル”を選抜する方式で進行していく。MCはi-dleのミヨン、タレントのDEXが務め、練習生を導く5人のマスターは、PENTAGONのフイとジンホ、元GFRIENDのユジュ、ダンサーのリア・キム、イ・ユジョンが務める。

「すごく成長したね」ライバルも最年少の躍進を称賛

ダニエルは、第3ラウンドの「B:GINNER'Sピックマッチ」でWanna Oneの「BOOMERANG」と「Burn It Up」を披露。彼は14歳の若さながら、シックなモノトーン衣装をまとってステージに立ち、髪の毛をウェービーにセットして大人っぽさを放った。

「BOOMERANG」の2番の最後でダニエルは、「BOOMERANG」という締めの一言を低音ボイスでクールに放ち、控室で見守る練習生たちから「おいダニエル！」「テンションがいいね」と歓声が漏れる。また2曲目の「Burn It Up」でも、ワイルドで色っぽい表情を覗かせてパフォーマンス。「すごく成長したね」と、誰もがダニエルの勢いに目を見張っていた。

講評では原曲アーティストのデフィ（AB6IX / 元Wanna One）が、「ダニエルくんは本当に宝石のようです。14歳でこんなにステージの掌握力を持ち、自分の役割を果たすとは、本当に驚くばかりです」と、絶賛の言葉を送った。

ダニエルはそんな褒め言葉に満面の笑みを浮かべ、その口角を上げた笑顔に、練習生たちから「可愛い！」の一言が集中。ダニエルは「練習した分だけ褒めていただけて、ずっと笑顔になってました」と胸中を明かす。続けてデフィは、Wanna Oneのカン・ダニエルを彷彿とさせるように「どこのダニエルも上手なんですね。羨ましいです」と話して微笑んでいた。（『B:MY BOYZ』／ABEMA K-POPチャンネル）