打球初速114.8マイル、飛距離404フィート、角度29度の一発

【MLB】ドジャース 6ー5 エンゼルス（日本時間13日・アナハイム）

スターが本領を発揮した。ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場。同点の9回に5戦連発となる勝ち越し43号を放った。打った瞬間に雄叫びを上げた衝撃弾。LAメディアは「ショウヘイ・オオタニこそがMVPだ」と最敬礼している。

5-5で迎えた9回の第5打席、先頭の大谷はカウント1-0から絶対的守護神のケンリー・ジャンセンが投じたカットボールを捉えた。打球初速114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）、角度29度の一発が右翼席へ飛び込んだ。

地元メディア「ドジャー・ネーション」は「オオタニは避けられない」といえば、ドジャース専門ポッドキャスト「インサイド・ザ・ラビーン」で司会を務め、米スポーツ局「ESPN」の番組にも出演するブレイク・ハリス氏は「ショウヘイ・オオタニこそがMVPだ」と絶賛。、地元放送局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者も「アナハイムでショータイム！」と大興奮だった。

これで4試合連発とし、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手を突き放して本塁打トップに浮上。シーズンでは58本塁打ペースとしている。（Full-Count編集部）