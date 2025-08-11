¥Ë¥Ã¥Á¥§¹¾¾å¡¢¿·´´Àþ´ÌµÍ¾è¤ê±Û¤¨Ìµ»öµ¢Âð¡Ö¥Û¥Ã¤È¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¤¬10Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆü¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë¿·´´Àþ¤¬±èÀþ²ÐºÒ¤ÇÃÙ±ä¤·
¡È´ÌµÍ¾õÂÖ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¡È²ÆµÙ¤ß¡É¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹¾¾å¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢2020Ç¯£¹·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¸½ºß£´ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡È¤È¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¡¢2022Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¸½ºß£²ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡È¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎÀ®Ä¹¤ÎµÏ¿¤ä¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¡¢»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÀèÆü¤Î¿·´´ÀþÃÙ±ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢·ë¶É£±»þ´ÖÈ¾ÃÙ¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Åìµþ±Ø¤ËÃå¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿²¤ëÁ°¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ë²ñ¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÌµ»ö¤Îµ¢Âð¤Ë°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖºòÆü¤ÏÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ïº£½µ3²óÌÜ¤ÎÌ¾¸Å²°¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥á¥¤¥¯Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤°¡Á¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¹ðÃÎ¤â¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡È¥¹¥¤¥«³ä¤ê¡É¤â¹Ô¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖË»¤·¤¯Á´¹ñ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âº£Æü¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È°ìÃÊÍî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È²ÆµÙ¤ß¡É¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ï¡¢¤ªÍ§Ã£¤¬²È¤ËÍè¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤â¼Ì¿¿¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤â¡¢¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¿©¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢£²¿Í¤È¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö»ä¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯ºÇ¹â¡¼¡ª¡×¤Î¿á¤½Ð¤·¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥²¥Ã¥È¤ä¥Ý¥Æ¥È¤òÁ°¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤äËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¡ÖË»¤·¤¤°ÜÆ°¤Î¤ª»Å»ö¤â¤Ò¤ÈÃÊÍî¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤¬¤È¤ì¤¿¤Î¤«¤·¤é¤Í¡×¤ä¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³Ã£¤ÏÍ§Ã£¤È³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
