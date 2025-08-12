高温に強く、独特のもちもちとした食感が特徴の在来種トウモロコシ「もちとうきび」。その魅力を再発見し、普及を目指す取り組みが大分県で進められています。気候変動への対応や地域資源の活用にもつながる昔ながらの作物が今、再び注目を集めています。

【写真を見る】「もちとうきび」もちもち食感で再評価 高温に強い在来種トウモロコシ、クラフトビールにも活用

井口キャスター：

「トウモロコシの栽培が盛んな戸次地区では、もちとうきびが収穫期を迎えています」

2メートルを超える高さにまで成長したもちとうきび。江戸時代から大分で栽培されてきた伝統的な品種で、もち米のような粘り気のある食感が特徴です。

もちとうきびの魅力に着目し、普及を目指すプロジェクトを進めているのが、大分市の企業「タカフジ」と、大分高専の森田昌孝准教授です。

もちとうきびは長年、農家の自家消費用として栽培されてきましたが、糖度が高いスイートコーンの人気に押され、種の継承が危ぶまれているといいます。

森田准教授：

「大分に来て、在来のトウモロコシに初めて出会いました。研究者としてもすごく珍しいと感じ、経済の中でちゃんと回していかないと種は残っていきません」

今年は栽培面積を拡大し、料理人を招いた意見交換会も実施。もちとうきびの可能性を探っています。

森田准教授：

「甘さや大きさで劣っているので、どんどん減ってきましたが、次世代につなげていきたいという思いで栽培を頑張っています」

地域によって、サイズや色違いのもちとうきびが残っており、今回の試食会では、佐伯市宇目に伝わる品種が提供されました。料理人からは、食味の良さに高評価が寄せられました。

（料理人）「枝豆じゃないですけど、穀物に近い感じでスイートコーンの甘い感じと違っておいしかった」「甘さはないけど、プチプチ感・もちもち感は面白いので、いかした料理にして広めていけたらという思い」

戸次地区で栽培に挑戦した生産者からも、もちとうきびの暑さに強い特性に期待の声が上がっています。

池永農園 牧智恵納さん：

「今の気候状況からいうと、スイートコーンとは違って、高温期作物としての可能性があるのではないかと思っています」

一方、もちとうきびを原料としたクラフトビールも商品化されています。森田准教授の提案を受け、豊後大野市の藤居醸造は紫色の実を使ったビールを開発。ほのかなピンク色が好評で、過去2回の販売分はすぐに完売。3回目の仕込み分が店頭に並んでいます。

藤居醸造 藤居淳一郎社長：

「初めての試みで不安もありましたけど、見た目からびっくりしました。さらに飲んですっきりとした味わいで、大好評となっています」

2坪から始まったもちとうきびの栽培は、わずか4年で3000倍となる2ヘクタールにまで拡大。今後はさらに生産規模を広げ、穀物や加工品の原料としての活用も視野に入れています。

森田准教授：

「気温が高くてもある程度元気に育ちます。今後の気象変化を考えた時に非常にポテンシャルがあるものだと思っています。大分の種を使っているので、ぜひ大分の人に知ってもらって食べてもらいたいです」

気候変動に強く、独自の食感を持つもちとうきび。地域農業や食文化を支える存在となるのか――。その可能性を探る動きが、大分から広がり始めています。