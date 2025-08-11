妻の「みさ」（33）と、夫の「はなお」（32）の夫婦YouTuber「ひらさわけ」が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、実は中学生の子どもがいることを公表した。子どもが「みさ」の継子であることも明かした。



【写真】家族3人での3ショット 絆の深さが伝わってくる

「はなお」は膳所高校→大阪大学という高学歴YouTuber。元々「はなおでんがん」という、子ども向けに科学を紹介する登録者170万人強の2人組YouTuberグループのメンバーだった。グループは2022年3月に解散している。「みさ」は「はなお」の個人YouTubeチャンネルのスタッフを務めていた女性で、3年の交際を経て2022年11月に結婚を発表した。現在は2人で開設した「ひらさわけ」チャンネルで、料理のレシピ動画や、夫婦の日常などを配信している。



最新動画の冒頭で「みさ」が「私には中学生になる娘がいます」と告白した。ここまで、動画やSNSなどで娘の存在は公開しておらず、このタイミングでの公表になった理由も説明した。「おでかけをするときに、ありがたいことに声をかけていただける機会が増えた。そのときにビックリした人もいると思います。（夫婦）2人だと思っていたのに、もう1人『ママ』と呼んでいる大きな子がいる、みたいな」とプライベートで出くわす状況を例示。「いろんな情報が広がってしまうのも嫌。いつか報告しようと思っていたんですけど、娘にも許可を得た上で、私の口からこのタイミングで報告しようということになりました」とムダなうわさなどが広まる前に“手を打った”経緯を明かした。



さらに娘について、大学2年時に交際していた男性との間にできた子どもであることを説明。在学中に出産することを決心したが、出産直前になって相手男性が「私ではない女性に心移りしてしまい、家を出てしまった」という。その後は「みさ」の両親の協力もあり、シングルマザーをしながら大学を卒業。卒業後に子育てと仕事を両立できる職場として、「はなお」のチャンネル運営の仕事に就職した。その出会いから交際に至ったと説明した。



交際当初から娘も「はなお」に対して打ち解けていたという。娘からの「カッキー（はなおの愛称）だったら仲良くなれるし、ママが幸せになれるなら私は大丈夫」という言葉もあり、結婚を決意。「みさ」は「本当にいろんな選択肢があったと思うのに、こんな私と娘と家族になってくれたことを…」と涙を見せた。



「はなお」は、「みさ」の告白を改めて受け止め、「みさちゃんと娘ちゃんだったからこそ結婚に至れた。娘ちゃんも幼いながらもしっかりとした考えをもっているし、お父さんが違ってもお父さんと思ってくれた」と補足。今後については「（娘は）真っ当な学生生活を送っているので忙しいですが、気が向いたら（動画に）映ろうかなと言ってくれている」と話した。「みさ」のSNSでは、家族3人で仲良く写る家族写真も添えられた。



この報告には、ネット上も驚いた様子。「SNSが当たり前の時代によくここまで隠し通せたと思う」「周りから全く漏れなかったのがすごい」と周囲の理解への賛同の声や、「はなおイケメンすぎ。器がでかいし、甲斐性の塊」「昔から良い父になるんだろうなと思っていたけど、本当に良い父だった」「はなおさんの人柄の良さがトップYouTuberであれた理由の一つなんだな」と賞賛の声が多く集まっていた。



