Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¡¡JRÆÃµÞ°ìÉô±¿µÙ¡¡ÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç°ìÉô¾å²¼Àþ¤È¤â¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢JR¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ä¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¡¡JRÆÃµÞ°ìÉô±¿µÙ¡¡ÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç°ìÉô¾å²¼Àþ¤È¤â¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JR¤ÏËÈîËÜÀþ¤Èµ×ÂçËÜÀþ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤¬Á´ÊØ±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉáÄÌÎó¼Ö¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËËÜÀþ¤ÏÆÃµÞ¡¦ÉáÄÌ¤È¤â¤ËËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÜºê¸©¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¡Ë¡Ö¿ÆÂ²¤ÎÁò¼°¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃµÞ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê´ôÉì¸©¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¡Ë¡Ö¤¤Î¤¦µ¢¤ëÍ½Äê¤¬Á´Éô»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¡×
°ìÊý¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÂçÊ¬Æ»¤Î¶ê¼î¤ÈÄ«ÁÒ¥¤¥ó¥¿ー¤Î´Ö¤¬¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÎÊ¡²¬ÊØ¤¬±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¢Ä¹ºêÊØ¤Ï½ªÆü±¿µÙ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¤Ï°ìÉô¤ÇÃÙ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£