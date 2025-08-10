「袖がピチッとしてるのが苦手」な人へ！【GU】40・50代の1軍！「5分袖トップス」

夏服の二の腕カバーを重視するなら、今回紹介する【GU（ジーユー）】の「5分袖トップス」はチェック必須かも。5分袖 & ゆとりのある袖まわりで、安心しておしゃれを楽しめそうです。40・50代も着こなしやすいトップスなので、夏コーデの1軍として活躍してくれるはず。

軽やかに着られるメッシュの5分袖トップス

【GU】「メッシュニットオーバーサイズプルオーバー（5分袖）」\1,990（税込）

透け感のあるメッシュ素材を使用したプルオーバーは、涼しげな雰囲気が素敵。ほどよいオーバーサイズと5分袖でナチュラルな二の腕カバーが叶いそう。シンプルなデザインできれいめにもカジュアルにも転用しやすい点や、インナーやボトムスで雰囲気を変えて着まわしやすい点も魅力です。

ユニセックス特有のゆったり感を楽しむ

【GU】「スウェT（5分袖）」\1,290（税込）

ユニセックス仕様のスウェTは、ゆったりとしたシルエット。袖も余裕があり二の腕を自然にカバーできそう。ドロップショルダーとゆったりシルエットでこなれ感をプラスでき、シンプルな着こなしでもサマ見えを狙えます。大人女性のデイリーカジュアルで活躍してくれるはず。

