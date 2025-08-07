¤³¤Î²ÆºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ªÆüËÜ½é¤Î¥¢¥¤¥¹¥Á¥å¥í¥¹ÀìÌçÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ÆüËÜÂçÄÌ¤ê¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï²£ÉÍ¡¦Âç»·¶¶¶á¤¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥¢¥¤¥¹¥Á¥å¥í¥¹ÀìÌçÅ¹¡£
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤â¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡ª
Gold Chillin¡Ç¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ÆüËÜÂçÄÌ¤ê¡Ë
2025Ç¯6·î¡¢ÆüËÜÂçÄÌ¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ËÆüËÜ½é¤Î¥¢¥¤¥¹¥Á¥å¥í¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖGold Chillin¡Ç¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¡¢Áá¤¯¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï²£ÉÍ¡¦ÌîÌÓ¥¨¥ê¥¢¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼ò¤È¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤ÎÅ¹¡Öhanasaku¡×¤ä¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥¥·¥«¥ó¥¿¥³¥¹¤¬É¾È½¤Î¡ÖAFRO TACOS¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBic company¡£¥á¥¥·¥³¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤Î½ÐÅ¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëã·Æ£ À®Êæ¤µ¤ó¤Î½Ð¿È¤Ï²£ÉÍ¡£ã·Æ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»·¶¶ÉÕ¶á¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤¿¤¤¤È°ÊÁ°¤«¤é¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¹ÁÄ®¡¦²£ÉÍ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï²»³Ú¤ä¥¢¡¼¥È¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
Å¹ÊÞ¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤¬±Ç¤¨¡¢¹Á¤È¤¤¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÚÌÜÄ´¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É·Á¼°¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¾¯¤·¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¸å¤Ë²£ÉÍ¹Á¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é»²Æ»±è¤¤¤ò»¶Êâ¤·¡¢¶á¤¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡ÖGold Chillin'(¥¢¥¤¥¹¥Á¥å¥í¥¹)¡×1,300±ß¤Ï¡¢ã·Æ£¤µ¤ó¤¬¥á¥¥·¥³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥Ù¡¼¥¹¡£¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿´Ý¤¤¥Á¥å¥í¥¹À¸ÃÏ¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ì£¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Ð¥Ë¥é¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¶Ã¤¤ÈËþÂ´¶¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡½¥Î¡×600±ß¤ä¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×650±ß¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×700±ß¤ä¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×700±ß¤Ê¤É¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£²«¿§¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡ÖGold Chillin¡Ç¡×¤ÎÀÄ¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Ð¡¢±Ç¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ç¥£¥Ã¥×¤È¥Á¥å¥í¥¹¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×1,800±ß¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
´û¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£²£ÉÍ»¶ºö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢À§ÈóÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¤ªÅ¹¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢Âç¤µ¤ó¶¶¼êÁ°¤Î²£ÉÍ¿å¾å·Ù»¡½ð¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤¹¡£³«Å¹¤Ï12»þ¤Ç¤¹¤¬¡¢open¤·¤¿¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç11:40¤´¤íÅþÃå¡£´û¤Ë3ÁÈÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£³«Å¹»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢Îó¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£12»þ¤Ë¤Ï¡¢20m¤°¤é¤¤ÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢ÊÕ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¤Ê¤ó¤«¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£ÃíÊ¸¤ÎÈÖ¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥Á¥å¥í¥¹3¸ÄÆþ¤ê¤È¥¢¥¤¥¹¥é¥Æ¤òÍê¤ß¤Þ¤¹¡£¥ì¥¸¤Ç²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¡¢ÎÙ¤Î¤ªÅÏ¤·¸ýÁ°¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£²ñ·×»þ¤ËÌ¾Á°¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¿©
¤µ¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¡©Íè¤¿Æ»¤ò¾¯¤·Ìá¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥Á¥å¥í¥¹¤Î¥Á¥ç¥³¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¥Á¥å¥í¥¹¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡×¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤È¡×¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡£crispy¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡Ë¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿©´¶¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¥Ð¥Ë¥é¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥å¥í¥¹¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡£¥¢¥¤¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¤¡£ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥¹¥é¥Æ¤ÏÉáÄÌ¤Î¤ªÌ£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Êñºà¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥ê¥Ã¥É¤¬»æÀ½¡£¥¹¥È¥í¡¼¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ä¶ÀÇ½¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÁÇºà¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¥¢¥á¤¯¤ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ø²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥å¡¼¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Î¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Î¥¢¥¤¥¹¤ÏÄø¤è¤¤´Å¤µ¤Ç¡¢¥Ð¥Ë¥é¤ä¥Á¥ç¥³¡¢¤¤¤Á¤´¤È¤¤¤Ã¤¿¿§¤ó¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤Æü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡Êe97230¤µ¤ó¡Ë
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Gold Chillin¡Ç
½»½ê : ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è³¤´ßÄÌ1-1
TEL : 070-9050-2935
