【写真】「今日、着たい服」がゆったり出番を待つ、やましたひでこさんのクローゼット

* * * * * * *

寝る前にクローゼット１か所

洋服は「飽きた」に素直になろう

洋服の断捨離のポイントは「飽きたを認めよう」ということ。「飽きた」は感覚・感性です。思考による正当性はありません。私たちは正しいことをしましょうね、いい子でいましょうねという教育を受けているため、「飽きた」は社会的に正当性がないのです。「もう、これは飽きちゃったの」と言ったら怒られてしまいますね。

以前は気に入っていたし、それなりのお値段もしたし、と言い訳してとっておくのです。

でも飽きたのは事実。飽きた服を持っている必要はあるのでしょうか。

せめて洋服くらい自分の感覚・感性に正直に、そして素直に。恋多き女でいいじゃない、と私は言いたいのです。

価格に見合うコストパフォーマンスは考えない

洋服は気分で買います。お店では気に入っても、家に帰ったらピンと来ないなんてこともありますよね。クローゼットにタグがついたままの洋服もあるのでは？

価格に見合ったコストパフォーマンスを考えていたら、洋服の買い物はすべて失敗だと私は考えています。1回着るあたりいくらと考えたら、それこそトレンドの服は大変な値段になるでしょう。そもそも1回しか着ない、着る場がないとしたら――。



『引き出し１つから始める １日１か所 断捨離』（著：やましたひでこ／大和書房）

高い服を買ったので元をとるべく毎日着てます、ということは洋服には起こりません。コスパがいい買い物ができたといえるのは、Ｔシャツと下着くらいではないかしら。何度も着られるし、洗いざらしでも風合いがある。高い洋服ほど出番がなく、まさに高くついた買い物に。

そうなったら、そこで終わり。早く処分するしかありません。ところが私たちは失敗を認めたくないのです。

気分の上がるクローゼットにするために

クローゼットじたいが気分の上がる空間かどうかも大事なポイント。洋服1枚1枚は気分が上がるのに、それがギチギチに詰まっていたら、どうでしょう。

私に言わせると、クローゼットも洋服のようなもの。洋服も空間なら、洋服がたくさん詰まっているクローゼットも空間です。そこに洋服がハラハラと掛かっていたら「なんだか素敵」と思うでしょう。

ぜひ、空間を基準にして「これは捨てよう」「これはもう卒業だ」と洋服を選び抜いてください。空間にしても時間にしても、無制限だったら私たちはどこまでも持ち続けていくのですから。

以前、ご自宅訪問で訪れたお宅には子どもが7人いて、子ども服が２０００着ありました。お母さんは「服がないと子どもに惨めな思いをさせてしまう」「次の子が着られるから捨てずにとっておこう」と思い、溜め込んでいったようです。

でも実際に「服がない」となったら誰かがくれる世の中です。特に子ども服のおさがりは頻繁にやりとりされています。家に置いておかなくても大丈夫。

そのために空間を失っているコストのほうがよほど大きいのです。押し入れがぎゅうぎゅうになり、日常をイライラしながら過ごしている。いずれ売って利益を得ようとしても、そんなレベルではない損失をしています。この俯瞰力を持ちたいですね。

やましたひでこのクローゼット公開！

「今日、着たい服」がゆったり出番を待つ楽屋がココ。

「着たくない服」はもちろんのこと、「まだ着られる服」も断捨離候補です。

Ｔシャツもバッグもハンガー掛け

ハンガーで浴室乾燥した洋服はそのままクローゼットへ。バッグも風通しのいいココで心地よく保管。

限られたスペースで「総量規制」



（写真：『引き出し１つから始める １日１か所 断捨離』より）

クローゼットの「空間の制限」で洋服の数は決まります。ピンクゴールドのハンガーは「間」を大切に。

※本稿は、『引き出し１つから始める １日１か所 断捨離』（大和書房）の一部を再編集したものです。