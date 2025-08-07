¥á¥ë¥È¥À¥¦¥óÀ£Á°¤Î¥´¥¸¥é¤òÎ©ÂÎ²½¡£¡ÖUA Monsters ¥´¥¸¥é(1995)¡×¤¬8·î8Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖUA Monsters ¥´¥¸¥é(1995)¡×¤ò8·î8Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï46,750±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥éVS¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥´¥¸¥é(1995)¡×¤òUA Monsters¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥á¥ë¥È¥À¥¦¥óÀ£Á°¤Î¡¢ÆâÉô¤«¤éÇ³¤¨¾å¤¬¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê»Ñ¤òLEDÈ¯¸÷¡õ¥µ¥¦¥ó¥É¥®¥ß¥Ã¥¯¤ÇºÆ¸½¡£
¡¡ÌÜ¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÆÃÄ§Åª¤ÊÌÜ¤ÎºÌ¿§¥Ñ¥¿ー¥ó¤òºÙ¤«¤¯ÅÉÁõ¤µ¤ì¡¢Ê¿À®¥´¥¸¥é¥·¥êー¥º¤ÎÀ¸Êª¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌÜ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LEDÈ¯¸÷¡õ¥µ¥¦¥ó¥É¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï·àÃæ¤Î¸ú²Ì²»¤È¸÷¤Î±é½Ð¤Î½ÐÎÏ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¦¤è¤¦ºÙ¤«¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¡¢·àÃæ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¸÷¤ÎÍÉ¤é¤®¤òºÆ¸½¡£
¡¡¥®¥ß¥Ã¥¯ON1¤Ç¤Ï¡¢·àÃæËÁÆ¬¡¢¹á¹Á¤Î³¹¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢ÒöÓ¬¤ò¾å¤²¤ë»Ñ¤òºÆ¸½¡¢¥®¥ß¥Ã¥¯ON£²¤Ç¤Ï¡¢Êü¼ÍÇ®Àþ¤ä°Û¾ïÊü¼Í²Ð±ê¤òÊü½Ð¤¹¤ë»Ñ¤ò¸÷¤È²»¤Î±é½Ð¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
UA Monsters ¥´¥¸¥é(1995)
8·î8Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
2026Ç¯2·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§46,750±ß
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó300mm
TM ¡õ (C) TOHO CO., LTD.