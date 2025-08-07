屋台の味！ 焼きとうもろこし フライパンで簡単

毎日暑くて外遊びを控えたいけれど、家にいるのも飽きてしまう…そんなときはおうちで夏祭りを開催しましょう！今回は、焼きとうもろこしや焼きそばなどの定番から、映えるいちご飴や冷たいかき氷まで。おうちで屋台気分を味わえる7つのメニューを集めました。■浴衣で気分を盛り上げて！ 屋台の【定番】レシピ5選フライパンで手軽に作れる焼きとうもろこしは、世代を問わず喜ばれます。茹でたとうもろこしを、しょうゆとみりんダレで香ばしく仕上げましょう。焦げやすいので火加減に注意しながら、タレが全体に行き渡るようにしてください。







【材料】（2人分）



トウモロコシ(生) 1本

塩 少々

<調味料>

みりん 小さじ 1

しょうゆ 大さじ 1



【下準備】



1、トウモロコシは外皮を取り、両端(先の部分と茎の部分)を切り落とし、長さを半分に切る。







【作り方】



1、塩を加えたたっぷりの熱湯にトウモロコシを入れ、再び煮たってから4〜5分ゆで、ザルに上げてしっかりゆで汁をきる。







2、フライパンに＜調味料＞の材料を入れて中火で熱し、煮たったらトウモロコシを転がしながら＜調味料＞をからめ、器に盛る。







焼きイカ







【材料】（2人分）



イカ 2はい

プチトマト 4個

<合わせダレ>

酒 小 1~2

しょうゆ 大 2~3

一味唐辛子 少々 または 七味唐辛子

サラダ油 少々



【作り方】



1、焼き網を予熱する。

イカは胴と足がくっついている所を指で引張ってはずし、足を持って胴から引き抜く。胴は水洗いして軟骨を抜き取る。足は目の際で切り落としてくちばしを取り、足先を切り揃え、吸盤を包丁でこそげ落として半分に切り分ける。







2、胴に浅く格子状に切込みを入れる。

＜合わせダレ＞を合わせる。

焼き網に薄くサラダ油を塗り、イカを並べて表面をサッと焼き、返して同様にサッと焼く。足も同様に焼く。







3、ハケで＜合わせダレ＞を塗りながら、全体に香ばしく焼く。食べやすい大きさの輪切りにして、器に盛る。一味又は七味唐辛子を振り掛け、水洗いしたプチトマトを添える。







ホットケーキミックスの簡単たこ焼き 子どもに人気







【材料】（約 32個分）



<ホットケーキミックス生地のタコ焼き>

ホットケーキミックス 200g

牛乳 180ml

卵 2個

ハチミツ 大さじ 1

みりん 大さじ 1

砂糖 大さじ 1

サラダ油 大さじ 1

<具1>

ミートソース(市販品) 大さじ 3

プロセスチーズ 30g

<具2>

チョコチップ 大さじ 2

バナナ 1/4本

<具3>

ピーナッツバター(粒入りタイプ) 大さじ 3

お餅(丸) 1個

<具4>

キャラメル(市販品) 3粒

<具5>

焼きプリン(市販品) 1個

リンゴ 1/8個

<タコパフェ>

生クリーム 50ml

砂糖 大さじ 1

イチゴ 2粒

メープルシロップ(またはハチミツ) 適量

カラフルチョコスプレー 適量



【作り方】



1、＜ホットケーキミックス生地のタコ焼き＞を作る。ボウルに全ての材料を加えて泡立て器でよく混ぜ、冷蔵庫で10分程寝かせる。







2、＜具＞のプロセスチーズ、バナナ、餅、リンゴは1cm角に切る。







3、タコ焼き器を熱してサラダ油をぬり、ホットケーキミックス生地を流し、それぞれの＜具＞を加え、途中竹串等でひっくり返し丸く焼く。







4、＜タコパフェ＞を作る。ボウルに生クリームと砂糖を入れ、8分立てにする。







5、器にホットケーキミックス生地のタコ焼きを3〜4個入れ、(4)と1/4に切ったイチゴを飾り入れる。







6、仕上げにメープルシロップ(またはハチミツ)を上からかけ、チョコレートスプレー等を仕上げに振る。







レンジで簡単！ 屋台風焼きそば







【材料】（1人分）



中華麺(焼きそば用) 1玉

豚肉(細切れ) 30g

キャベツ 40g

モヤシ 10g

ニンジン 20g

<調味料>

ウスターソース 大さじ 1

トンカツソース 小さじ 1

塩コショウ 少々



【作り方】



1、中華麺はほぐす。ほぐしにくければ軽く流水でほぐしておく。



2、キャベツはせん切り、豚肉は食べやすい大きさに切る。ニンジンは長さ3cmの拍子木切りにする。



3、シリコンスチーマーに(1)、(2)、モヤシ、＜調味料＞の材料を全て入れ、電子レンジで4分加熱する。



4、ソースがからまるようによく混ぜる。







【このレシピのポイント・コツ】



電子レンジは600Wを使用しています。



大阪名物イカ焼き フライパンで簡単 屋台の味を再現







【材料】（1人分）



イカゲソ 80~100g

サキイカ 10g

ネギ(刻み) 大さじ 2~3

卵(目玉焼き) 1個

<生地>

小麦粉 50g

顆粒かつおダシの素 小さじ 1/2

水 90ml

お好み焼きソース 適量

マヨネーズ 適量

青のり 適量

サラダ油 大さじ 1



【下準備】



1、イカゲソを切り揃え、1本ずつに切り離し、さらに長さ2cmに切る。



【作り方】



1、ボウルで＜生地＞の材料を混ぜ合わせ、さらにイカゲソ、サキイカ、刻みネギを入れて混ぜ合わせる。







2、フライパンにサラダ油を熱し、(1)を流し入れて焼く。ひっくり返す時に目玉焼きを下にしき、その上に生地をのせ、押さえつけながら両面焼く。



3、器に盛り、お好み焼きソースとマヨネーズをかけ、青のりを振る。







【このレシピのポイント・コツ】



大阪名物「イカ焼き」。イカさえあれば簡単に作れます。焼く時に生地を押さえつけながら焼くのがポイント。サキイカも加えるとだしが出てさらにおいしくなりますよ。



ビックリするほど簡単！ 屋台のカリカリいちご飴

マンゴーソースのかき氷

しょうゆだれの風味が立つ焼きイカは、まるで海辺の屋台を思い出させます。イカが網にくっつかないよう、十分予熱してから焼くのがポイントです。七味唐辛子を振れば、ビールがすすむ一品になりますよ。ホットケーキミックスを使えば、たこ焼き作りで失敗しません。チョコやキャラメルといったスイーツ系の具のほかに、ミートソースの甘じょっぱい風味も子どもに人気です。大人にはキーマカレー×チーズのスパイシーな組み合わせがおすすめ。火を使わず短時間でできるレンジ焼きそばは、猛暑の救世主レシピ！ 具材・麺・調味料をシリコンスチーマーに詰めて4分加熱するだけで、ソースがほんのりからんだ出来立ての風味が楽しめます。スチーマーがなくてもOK。レンジ対応容器で代用できるので、気軽に屋台気分を味わえます。大阪の粉もんグルメとして知られる「イカ焼き」をフライパンで簡単に作るレシピです。イカゲソにサキイカを加えることで、旨みがアップしますよ。フライ返しで生地を押さえつけながら焼くと、鉄板で焼いたような独特の食感を楽しめます。■レトロで懐かしい！ 屋台の【デザート】2選宝石のようにツヤツヤ輝くいちご飴は、砂糖と水だけで作れます。カラメル化させすぎないのが成功のカギ。淡いきつね色になったらすぐに火からおろし、熱いうちにいちごをからめましょう。冷めると割れやすくなるので注意してくださいね。マスカットや缶詰のみかんでもアレンジが可能です。おうち屋台のシメには、リッチなマンゴーかき氷がぴったり。生マンゴーをピューレにすると、芳醇な香りと自然な甘さがしっかり感じられます。氷にたっぷりとかければ、一口ごとに贅沢気分に！ ソースは直前まで冷やしておくと、氷とのなじみがよくなります。■暑い季節こそ、おうち屋台で楽しく涼しく！夏休みなのに暑くて出かけられない…というときは、おうち屋台が最高です。焼きとうもろこしやイカ焼きなど、世代を問わず人気の味から、目にも鮮やかなデザートまで手作りならではのメニューを並べれば、きっと盛り上がりますよ。浴衣を着たり、部屋をデコレーションするのも良いアイデアです。お祭り気分が一層高まります。ぜひ、家族や友だちとの夏の思い出を作ってみてください。(ともみ)