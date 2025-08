【サンダーバード1号 記念モデル】 11月 出荷予定 価格:15,400円 対象年齢:14歳以上 【サンダーバード2号 記念モデル】 11月 出荷予定 価格:15,400円 対象年齢:14歳以上

「サンダーバード1号 記念モデル」

ベルファインは、ABS製塗装済完成品「サンダーバード1号 記念モデル」および「サンダーバード2号 記念モデル」を発売する。価格は各15,400円。両製品ともに、11月に出荷予定となっている。

「サンダーバード2号 記念モデル」

「サンダーバード1号 記念モデル」

ジェリー・アンダーソン原作の、洗練された超音速偵察機「サンダーバード1号」を公式ライセンス商品として立体化。サンダーバードの世界を鮮やかに再現している。

スコット・トレーシーが操縦するサンダーバード1号は、迅速でパワフル、そして象徴的なファースト・レスポンダー。日本で最新の技術を用いて設計・開発されたこの小型モデルは、卓越したディテール、ウェザリング加工によるハンドペイント仕上げ、可動式の翼、そして「サンダーバード1号」のスクリーンで際立たせた特徴的なフォルムを再現している。コンパクトなコレクターズアイテムとなっており、サイズは約160×110×80mm(全長×幅×高さ)でディスプレイにも適している。

コレクターに嬉しい透明プラスチックパネル付きのディスプレイボックスに収められており、箱から出してすぐに飾ることができる。

「サンダーバード2号 記念モデル」

サンダーバード2号は、ヴァージル・トレーシーが操縦し、インターナショナル・レスキュー隊の最強の装備を搭載していることで知られる、ファンに支持されている機体。本商品は、公式ライセンスを取得した「サンダーバード2号記念エディションモデル」となっている。

日本で、最新の技術を用いて設計・開発されたこの高品質モデルは、サンダーバード2号を鮮やかに再現。ディテールと、ハンドペイントのウェザリング加工が施され、愛されてきたシリーズのリアルな質感が再現されている。取り外し可能なポッドは開閉可能なドアと脚部を備え、本物志向と職人技を重んじるコレクターのために作られている。

サイズは約160×110×80mm(全長×幅×高さ)で、スタイリッシュなディスプレイボックスに収められており、透明プラスチックパネルでそのまま飾ることができる。

(C) Anderson Entertainment Limited, 2025.

Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group 1964, 1999 and 2025. Licensed by ITV Studios Limited. All Rights Reserved.

(C) Anderson Entertainment Limited, 2025.