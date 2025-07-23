自宅からフジロックに参戦！ 無料ライブ配信のラインナップが決定【Amazon Prime Video】
「今年はフジロックに行けそうにない…」「3日間の通し券が取れなかった…」
そんな方へ朗報です。
2025年7月25日（金）から27日（日）まで開催の「FUJI ROCK FESTIVAL ‘25」（以降、フジロック）が、Amazon Prime Videoで独占ライブ配信されます。
今年も世界各国から200組を超えるさまざまなジャンルのアーティストが出演。チケットが取れなかった方や、行きたくても行けない方は、ぜひライブ配信でフジロックに参戦しましょう！
今回のライブ配信は、Amazon会員であれば誰でも無料で視聴可能です。ライブはもちろん、出演アーティストのインタビュー動画や現地の模様も配信予定。涼しい自宅でフジロックの雰囲気を味わえます。
→ Amazon「FUJI ROCK FESTIVAL ’25」特設ページはこちら
7/25（金）FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 1
（引用元：https://www.fujirockfestival.com/news/pickup05）
→ Amazon Prime Video「FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 1」はこちら
7/26（土）FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 2
（引用元：https://www.fujirockfestival.com/news/pickup05）
→ Amazon Prime Video「FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 2」はこちら
7/27（日）FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 3
（引用元：https://www.fujirockfestival.com/news/pickup05）
→ Amazon Prime Video「FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 3」はこちら
※アーティストによっては、フルではなく一部の配信のみとなります。
Prime Videoのアプリを利用すれば、対応するスマートフォン、タブレット、ケーブルテレビ用端末、ゲーム機器、スマートTV、Fire TV、Fire TV stick、Fireタブレット、などのさまざまなデバイスで楽しむことできます。
Amazonでは、フジロックの公式グッズが販売中です。Amazon限定のカラーも展開。また、キッズサイズを展開しているデザインもあるので、家族でお揃いのコーディネートを楽しめます。
→ Amazon「フジロック公式グッズ」のページはこちら
→ Amazon「FUJI ROCK FESTIVAL ’25」特設ページはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
そんな方へ朗報です。
2025年7月25日（金）から27日（日）まで開催の「FUJI ROCK FESTIVAL ‘25」（以降、フジロック）が、Amazon Prime Videoで独占ライブ配信されます。
今年も世界各国から200組を超えるさまざまなジャンルのアーティストが出演。チケットが取れなかった方や、行きたくても行けない方は、ぜひライブ配信でフジロックに参戦しましょう！
今回のライブ配信は、Amazon会員であれば誰でも無料で視聴可能です。ライブはもちろん、出演アーティストのインタビュー動画や現地の模様も配信予定。涼しい自宅でフジロックの雰囲気を味わえます。
→ Amazon「FUJI ROCK FESTIVAL ’25」特設ページはこちら
ライブ配信のタイムテーブルはこちら
7/25（金）FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 1
（引用元：https://www.fujirockfestival.com/news/pickup05）
→ Amazon Prime Video「FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 1」はこちら
7/26（土）FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 2
（引用元：https://www.fujirockfestival.com/news/pickup05）
→ Amazon Prime Video「FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 2」はこちら
7/27（日）FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 3
（引用元：https://www.fujirockfestival.com/news/pickup05）
→ Amazon Prime Video「FUJI ROCK FESTIVAL '25: Day 3」はこちら
※アーティストによっては、フルではなく一部の配信のみとなります。
※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。
※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。
スマホ、Fire TV Stickなど、さまざまなデバイスでフジロックに参戦
Prime Videoのアプリを利用すれば、対応するスマートフォン、タブレット、ケーブルテレビ用端末、ゲーム機器、スマートTV、Fire TV、Fire TV stick、Fireタブレット、などのさまざまなデバイスで楽しむことできます。
Amazon限定カラーも。公式グッズが販売中
Amazonでは、フジロックの公式グッズが販売中です。Amazon限定のカラーも展開。また、キッズサイズを展開しているデザインもあるので、家族でお揃いのコーディネートを楽しめます。
FUJI ROCK 25 Extraordinary Amazon Limited Color Black Tシャツ
4,400円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
FUJI ROCK 25 COLLEGE Amazon Limited Color White Tシャツ
4,500円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
キッズ FUJI ROCK 25 COLLEGE Amazon Limited Color White キッズ Tシャツ
4,500円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「フジロック公式グッズ」のページはこちら
→ Amazon「FUJI ROCK FESTIVAL ’25」特設ページはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります