JRT»Í¹ñÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

7·î26Æü¤«¤é¡¢¼¢²ì¸©¤ÎÈüÇÊ¸Ð¤òÉñÂæ¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡ÖÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ëÆÁÅçÂç³Ø¤Î¥Áー¥à¤¬22Æü¡¢Âç²ñ¤òÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¿ÍÎÏÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤·¡¢¤½¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¤¹¡£

ËèÇ¯¡¢²Æ¤Ë¼¢²ì¸©¤ÎÈüÇÊ¸Ð¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÎÏ¥×¥í¥Ú¥éµ¡ÉôÌç¡×¤È¡Ö³ê¶õµ¡ÉôÌç¡×¤Î2ÉôÌç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤¦¤ÁÆÁÅçÂç³Ø¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö³ê¶õµ¡ÉôÌç¡×¤Ï¥×¥í¥Ú¥é¤Ê¤É¤ÎÆ°ÎÏ¤ò»È¤ï¤º¡¢½õÁö¤ÈÉ÷¤Î¤ß¤ÇÈô¹Ôµ÷Î¥¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£

2025Ç¯¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÆÁÅçÂç³Ø¥Áー¥à¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î164.48m¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤³¤Îµ­Ï¿¤òÂç¤­¤¯Ä¶¤¨¤ë250¥áー¥È¥ë¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤ò½¸¤áµ¡ÂÎ¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÆÁÅçÂç³ØÁí¹ç²Ê³ØÉô¡¦¼¿¸¶µ±À±¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤¬¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ØÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×

Âç²ñ¤Ï¡¢7·î26Æü¤È27Æü¤Î2Æü´Ö¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£