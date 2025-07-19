Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¡ÖÉü³èº×¡×¡Ä59ºÐÃÂÀ¸Æü¡¢È¾À¸¹ðÇòËÜ½ÐÈÇ¡¢Êä½þ´°Î»¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¡È3Âçº×¤ê¡É¾õÂÖ
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¡Ê58¡Ë¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥â¥é¥ëÄã²¼¡ÄÍð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤äÂçËãµ¿ÏÇ¤âÁò¤êµî¤é¤ì¤¿²áµî
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÈ¾À¸¤ò¸ì¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¤È¤Î47»þ´Ö¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬18Æü¤Ë´©¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥ê¡¼»á¤ÏÆ±½ñ¤Ç½ÇÉã¤Ç¤¢¤ë¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÏ¢Â³À²Ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿¼¤¯ÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö»ä¤ÎºÇÂç¤Î²á¤Á¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë£··î15Æü¤ÎºÇ¿·Êä½þÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢·×1029¿Í¤«¤é¤ÎÊä½þ¿½¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ï¢Íí¤Î¤È¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ò½ü¤¤¤¿795¿Í¤Î¤¦¤Á¡ØÌó99¡ó¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë790¿Í¤ËÊä½þ¤ÎÍÌµ¤ÎÄÌÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊä½þ¤¹¤ë¤È¤·¤¿Áê¼ê¤ËÊä½þ³Û¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ¤·¤¿568¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¡ØÌó99¡ó¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë560¿Í¤«¤éÆ±°Õ¤ò¤â¤é¤¤¡¢¡ØÌó98¡ó¡Ù¤Î556¿Í¤ËÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êä½þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È°ìÊýÅª¤ËÀë¹ð¤·¤¿222¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏºÛÈ½¤Ç·¸ÁèÃæ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¼Ò¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¨¤ì¤º¡ÈÊä½þ´°Î»¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë´°Î»Àë¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢À²Ã³²ÌäÂê¤ÎËë°ú¤¡¢½ªÎ»¤ò°ìÊýÅª¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¿¼¤¯¼èºà¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡º£·î20Æü¤Ï¥¸¥å¥ê¡¼»á¤Î59²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¾ÜºÙ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¶á¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ò¾·¤¤¤ÆÆâ¡¹¤Ë¼«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ë¿¹¹ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤«¤é¤Î¡È¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¡É¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬À²Ã³²ÁûÆ°Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Û¤Ü¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¡¼»á¤¬µìÃÎ¤Î¶É´´Éô¤ä¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤¿¤¿¤á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤âÍø±×Í¥Àè¤Ç¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¥¸¥å¥ê¡¼»á¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Éü¸¢¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È»äÊª²½¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤â
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶È³¦Æâ¤ÎÉ¾È½¤ÈÀ¤´Ö¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£
¡Ö¥¸¥å¥ê¡¼»á¤Î½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢À²Ã³²ÌäÂê¤Îº®Íð¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿2023Ç¯4·î¡¢Ì¼¤Î·Ä±þµÁ½ÎÂç¤ÎÆþ³Ø¼°¤ËÍò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¿¦¸¢ÍðÍÑ¡Ù¡Ø¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»äÊª²½¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÆñ¤¬Â¿¿ô¥Í¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÀ²Ã³²¤ò¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â¡¢³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£Êì¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî¤é¤ò°¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¡Ä¤ÎÍý¶þ¤¬ÄÌ¤ë¤È¥¸¥å¥ê¡¼»á¤ÏËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Êä½þÌäÂê¤â¥¦¥ä¥à¥ä¤Ë¤·¤Æ¡¢½ÐÈÇµÇ°¤Ç¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµÕÉ÷¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÂÎ¤¿¤é¤¯¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½êÂ°·ÝÇ½¿Í¤ÎÎÑÍý´Ñ¤Ê¤ÉÕû¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥â¥é¥ëÄã²¼¡ÄÍð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤äÂçËãµ¿ÏÇ¤âÁò¤êµî¤é¤ì¤¿²áµî¡Ä¤Ç¤Ï¡¢Íð¤ìÀÚ¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£