³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾ÞÈ¯É½¤â¡È³ºÅö¤Ê¤·¡É 27Ç¯¤Ö¤ê¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¡ÖËÜ²°Âç¾Þ¡×¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡7·î16Æü¡¢Âè173²ó³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¾Þ¤È¤â³ºÅöºî¤Ê¤·¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¾Þ¤È¤â³ºÅöºî¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1998Ç¯¤ÎÂè118²ó°ÊÍè¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï³©ÀîÎ¶Ç·²ð¾Þ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÏÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¤Ç¤¹¡£Ê¸éº½Õ½©¼ÒÆâ¤Ë»öÌ³½ê¤ò»ý¤ÄÆüËÜÊ¸³Ø¿¶¶½²ñ¤¬Áª¹Í¤È¼øÍ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³©Àî¾Þ¤Ï¼ç¤Ë½ãÊ¸³Ø¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÏÂç½°¾®Àâ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÇ¯¤Ë2ÅÙ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÍÌ¾¤Ê¾Þ¤Î¤¿¤á¡¢½ñÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇä¾å¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡ÈÌÜ¶Ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡È³ºÅöºî¤Ê¤·¡É¤Ë½ñÅ¹°÷¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ã²¤¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ô½ñÅ¹°÷¡¢µã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ô½ñÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¸õÊäºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤É¤ì¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô½ñÅ¹ÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀµÄ¾¿É¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡Õ
¡¡³ºÅöºî¤Ê¤·¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò½ñÀÒÊÔ½¸¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó³©Àî¾Þ¤Î¸õÊä¤Ï4ºî¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ï6ºî¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢³©Àî¾Þ¤Ï5¡Á6ºîÄøÅÙ¤¬¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍÎÏ¤ÊºîÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÏÂÅÅö¤ÊËÜ¿ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤âÅöÁªºî¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜ¤òÇä¤ë½ñÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÂçÂÇ·â¡É¤À¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï½ñÅ¹´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö½ÐÈÇÉÔ¶·¤Ç»æ¤ÎËÜ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â³©Àî¾Þ¤ÈÄ¾ÌÚ¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¤Ê¤é¡ÈÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¡É¤È¹Í¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¸õÊäºî¤ÏÁª¹Í¤ÎÌó1¥«·îÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÅ¹Æ¬¤Ë¸õÊäºî¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ·èÄê¸å¤Ï¡¢ËÜ¤ÎÂÓ¤ò¤Þ¤Ä¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«¸õÊäºî¤òÇä¤ê¿¤Ð¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê½ñÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡³©Àî¾Þ¤ÈÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£ºîÉÊ¤¬¡ÈÇä¤ì¤ë¤«¡É¤ÏÉû¼¡Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î¤¿¤á¤ËÌµÍý¤ä¤êÅöÁªºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¾Þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ°½Ð¤Î½ñÅ¹¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¸½Ìò¤Î½ñÅ¹°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¡ØËÜ²°Âç¾Þ¡Ù¤¬2004Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñÅ¹°÷¤¬ÆÉ¤ß¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤µ¤ó¤Î¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼ ¥ª¥«¥ó¤È¥Ü¥¯¤È¡¢ »þ¡¹¡¢¥ª¥È¥ó¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ä¡¢É´ÅÄ¾°¼ù¤µ¤ó¤Î¡Ø³¤Â±¤È¤è¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ²°Âç¾Þ¤Ë¤Ï¿·ºî¾®Àâ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤«¤éÌ¾ºî¤òÅêÉ¼¤¹¤ë¡ÈÈ¯·¡ÉôÌç¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡¢¡ÈÇä¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜ²°Âç¾Þ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È³ºÅöºî¤Ê¤·¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÇä¤ê¾å¤²¡É¤È¤¤¤¦¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤â³©Àî¾Þ¤âÃíÌÜÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¾Þ¤Ç¤â¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£