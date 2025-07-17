µå±ã¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡È²û¤«¤·¤Î¿ÍÊª¡É¡Ö¤ª¤ª¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡Ö¤â¤¦¤¹¤°85ºÐ¤«¡×
¾¾°æ½¨´î»á¤Î²¸»Õ¡¢WS4ÅÙÀ©ÇÆ
¡¡ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤Ì¾¾¤¬»î¹çÃæ¤ËÅÐ¾ì¡£SNS¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°85ºÐ¤«¡×¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¸òÂå¤ÎºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç4ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÎ¨¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥È¡¼¥ê»á¡£±Êµ×·çÈÖ¤Ç¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö6¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Ì¾ÍÀ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥ê»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿2003Ç¯Åö»þ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤¬¿¼¤¤Ì¾¾¡£2008Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò»Ø´ø¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿¹õÅÄÇî¼ù»á¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï·×5µåÃÄ¤ÇÄÌ»»2326¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥ê»á¤¬8²ó¤ÎÅê¼ê¸òÂå¤Ç»î¹çÃæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡ª¡¡¥È¡¼¥ê´ÆÆÄw¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÆæÏ·¿Í¤¬¥Î¥½¥Î¥½Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¥È¡¼¥ê´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¡¼¥ê¤µ¤ó²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ÆÆÄ¡×¡Öµ×¡¹¤ä¤Ê¤¡¡£Î®ÀÐ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×¤È±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë