20ÂåÈ¾¤Ð¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÈÂçÎø°¦¢ªÇË¶É¤Ç¡Ö»¦¤·¤¿¤¤¡×¤Èº¨¤ßÀá¤â¡Ä»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê52¡Ë¤¬±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡ÈÍü±à¤È¤Î²¸½²¡É
¡Ö¾éÃÌ¤ä¤í¡£´îµ×Íº¤ÏÉô²°»Ò¤ä¤Ç¡£½Ó¤Ü¤ó¤¬¶Ú¤ä¤í¡ª¡×¡ÖÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤«¤Ç¡¢²¿¤â¤«¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Í¤ó¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬ÇØÃæ°ìÌÌ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤È·ã¤·¤¤Íí¤ß¤òÈäÏª¤·¤¿½ÐÀ¤ºî
¡¡²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿1¿ÍÂ©»Ò¤Î½Ó²ð¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢½¦¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ºÍ¤¢¤ëÉô²°»Ò¤Î´îµ×Íº¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ë¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê52¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢·ì¶Ú¤ä¤·¤¤¿¤ê¤ò½Å¤ó¤¸¡¢¶ìÇº¤¹¤ëÍü±à¤ÎÊì¡¦¹¬»Ò¤À¡£
Íü±à¤ÎÊìÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿»ûÅç
¡ÖÅìÊõ¤Ï6·î30Æü¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¸ø³«24Æü¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷231Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ32²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Â¼Ì¤ÎË®²è¤Ç¤ÏÂè1°Ì¡£¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¸Æ¤ó¤Çº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¾¾ÃÝ²ÎÉñ´ì¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¶¨ÎÏ¤»¤º¡×
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤¬¤Û¤Ü½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö½é¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó´¶¤¬½Ð¤¹¤®¤ë·üÇ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÎÉñ´ì±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÛµë¤ÏÅìÊõ¡£ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤ÈÅìÊõ¤ÎÄ¹¤¤±ï¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤¿¤ä¾¾ÃÝ¤ÏÀ©ºî¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²ÎÉñ´ì¤Î°ÕµÁ¤äÀ¤½±¼çµÁ¤òÌä¤¦Æ±ºî¤Ï¡¢¾¾ÃÝ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÈãÈ½¤È¤â»æ°ì½Å¡£
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤é¤ê¤È¸÷¤Ã¤¿¤Î¤¬»ûÅç¤Ç¤¹¡£¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢Â©»Ò¡¦âÃ(¤Þ)½¨(¤Û¤í)¤¯¤ó¡Ê12¡Ë¤â²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤à¡ÈËÜÊª¡É¡£Èà½÷¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤¬¡¢°ìµ¤¤ËºîÉÊ¤ò¸½¼Â¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë¤·¤¿¡£Å·ºÍÅª¤ÊÇÛÌò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÌòÊÁ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÌ¯¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½÷À¤Ç¤¢¤ë¤¬¤¿¤á¤Ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ûÅç¼«¿È¤Ï¡¢ºÍ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡È·ì¡É¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´îµ×Íº¤Ë¶á¤¤¡£¤½¤ì¤¬¶äËë¤Ç¤Ï¡¢´îµ×Íº¤Î¡ÈºÍ¡É¤Ë»õ³ú¤ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ì¤«ºÍ¤«¡¢¤È¤¤¤¦²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÌ·½â¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ªÌ¯¤ÊÇÛÌò¤Ë¡¢²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Ó¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê²ÎÉñ´ì¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
»ûÅç¤È¾¾ÃÝ¤Î¡È41Ç¯²¸½²¡É
¡¡Ì¾²È¤ÎÂè1»Ò¤È¤·¤Æ¡ÖÌ´¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡×¤Ç°é¤Ã¤¿¤¬¡¢³åºÓ¤ÎÃæ½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Åö»þ11ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯6ºÐ¤ÎÄï¡£»ûÅç¤Ï¼«Ãø¡ØÂÎÆâ»þ·×¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦µ¤¹¡£
¡Ò½÷¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡£²ÎÉñ´ì¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¡¢¶»¤ÎÃæ¤ËÉõ°õ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó
¡¡¤½¤³¤«¤é»ûÅç¤È²ÎÉñ´ì³¦¡¢¾¾ÃÝ¤È¤Î²¸½²¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»à¤Ë¤«¤±¤¿¡£»¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ûÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Ë¤ÏËâÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20ÂåÈ¾¤Ð¤ËÌÔÎõ¤ÊÎø¤ËÍî¤Á¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢½½ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡ÊÅö»þ¤Ï»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ë¡£ÇË¶É¸å¡¢»ûÅç¤Ï¡¢Êª¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾¾ÃÝ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»ûÅç¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤âÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤³¤¦Ï³¤é¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»à¤Ë¤«¤±¤¿¡£»¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡Ãø½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ÍèÂ©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢
¡Ö34ºÐ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥°¥Ê¥·¥¢»á¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢·ëº§²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÈÂ©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È°ìÅ¾¡£Ìó5Ç¯¸å¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢âÃ½¨¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¾¾ÃÝ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¿Æ»Ò¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡È·ì¶Ú¤ÎÊÉ¡É
¡¡½éÂåÈø¾åâÃ½¨¤È¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤Ë½éÉñÂæ¡£Êì¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤à¿Æ»Ò¤ÎÁ°¤Ë¤â¡¢¹â¤¯¤½¤Ó¤¨¤ë¤Î¤¬¡È·ì¶Ú¡É¤ÎÊÉ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ûÅç¤ÏâÃ½¨¤¯¤ó¤¬µÆ¸ÞÏº¤ò·Ñ¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½éÉñÂæÁ°¡¢µ¼Ô¤Ë¡Ø¤É¤ÎÌ¾Á°¤ò·Ñ¤®¤¿¤¤¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿âÃ½¨¤¯¤ó¤¬¡¢µÆÇ·½õ¤äµÆ¸ÞÏº°Ê³°¤òÅú¤¨¤ë¤È¡Ø°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤Ã¡Ù¤ÈÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¸²½Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬º£Ç¯5·î¡¢»ûÅç¤ÎÄï¤ÎµÆÇ·½õ¤¬È¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤ò½±Ì¾¡£Æ±»þ¤Ë¤½¤ÎÂ©»Ò¤ÎÏÂ»Ë¤¯¤ó¡Ê11¡Ë¤¬¡ÖÏ»ÂåÌÜµÆÇ·½õ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢À×¼è¤ê¤ÏÁá¡¹¤ËÆâÄê¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÆ¸ÞÏº¡¢µÆÇ·½õ½±Ì¾¤Ï¡¢ÏÂ»Ë¤¯¤ó¤òÀ×¼è¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¾¾ÃÝ¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ûÅç¤ÎÉã¡¦¼·ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤Ï¡¢¡ÈµÆ¸ÞÏº¡É¤ÎÌ¾À×¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¤Î¡ÈWµÆ¸ÞÏº¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼·ÂåÌÜ¤Ï¡¢¡È52Ç¯¿Æ¤·¤ó¤ÀÌ¾À×¤Ç²ÎÉñ´ì¿ÍÀ¸¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¤¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢
¡Ö¿¿°Õ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Ç¤¹¡£¼·ÂåÌÜ¤Ï»ûÅç¤ÈâÃ½¨¤¯¤ó¤Î·Ý¤È¿´°Õµ¤¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£âÃ½¨¤¯¤ó¤¬¡¢Èø¾å²È¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂçÌ¾À×¡ØÈø¾åÇß¹¬¡Ù¤ò·Ñ¤²¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¾¾ÃÝ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÇß¹¬¡×¤Ï½éÂåµÆ¸ÞÏº¤ÎÇÐ¹æ¤Ç¡¢Ï»ÂåÌÜ°Ê¹ß¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÌ¾¾è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢µÆ¸ÞÏº¤ÈÆ±³Ê¤ÎÂçÌ¾À×¤À¡£
¡Ö¼·ÂåÌÜ¤Ï¡¢¡ÈÈ¬ÂåÌÜÈø¾åÇß¹¬¡É¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¼êÈ¦¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Ì¾¾è¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËâÃ½¨¤¯¤ó¤Ë½±Ì¾¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×°Æ¤·¡¢µÆ¸ÞÏº¤òÌ¾¾è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤â¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡»ûÅç¼«¿È¤â17Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡Ê¸½¡¦½½»°ÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ë´ë²è¤Î¡ÖÏ»ËÜÌÚ²ÎÉñ´ì¡×¤Ç¡¢¾¯½÷¤È²Ö³¡Ìò¤ËÈ´Å§¡£¡È½÷·Á¡É¤Î¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¸¼·¸µ·ëÊª¸ì¡×¤ÇÀ®¿Í½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ»ÃÏ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ò¼ÂÎÏ¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ó¡Ò²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤â¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ó
¡¡ÍÄ¤¤Ì´¤¬ÇË¤ì¤Æ¤«¤é41Ç¯¡£¡Ö¹ñÊõ¡×¤È»ÒÊõ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊõ¤Ç²¸½²¤ò±Û¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯7·î10Æü¹æ¡Ë