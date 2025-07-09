GÂçºå¡¢CÂçºåÀï¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤òÊó¹ð¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï9Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5Æü¤Ë¡Ø¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GÂçºå¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëJ¥ê¡¼¥°»î¹ç±¿±Ä´ÉÍýµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿GÂçºå¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÅö³º¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¼Ô¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢Á³¤ë¤Ù¤Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤é¤«¤ÎÂÐ±þ¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¤·¤Æ¡Ú°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±¿±Ä¡Û¤Î¤¿¤á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¶¯²½¤ä´ÑÀï¥ë¡¼¥ë¤Î¼þÃÎ¤ò¤è¤êÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÑÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¶Ø»ß¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£°ìÅÙ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿´ÑÀï¥ë¡¼¥ë¤ò½å¼é¤·¤Æ¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5Æü¤Ë¡Ø¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GÂçºå¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëJ¥ê¡¼¥°»î¹ç±¿±Ä´ÉÍýµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿GÂçºå¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÑÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¶Ø»ß¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£°ìÅÙ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿´ÑÀï¥ë¡¼¥ë¤ò½å¼é¤·¤Æ¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×