¼ã¼ê¥¬ー¥É¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥ê¥ó¥º¤¬3Ç¯Ìó17²¯±ß¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ
¡¡7·î7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¡Ë¡£¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥ê¥ó¥º¤¬¡¢¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È3Ç¯1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó17²¯5200Ëü±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥í¥ê¥ó¥º¤ÎÂåÍý¿Í¤¬Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ØÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î2027－28¥·ー¥º¥ó¤¬¥×¥ìー¥äー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜÁ´ÂÎ44°Ì¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥í¥ê¥ó¥º¤Ï¡¢193¥»¥ó¥Á81¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¥ëー¥ー¥·ー¥º¥ó¤ò¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯7·î¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ø°ÜÀÒ¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¥¦¥£¥¶ー¥º¤«¤é¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊÊÝÍ¸¢Êü´þ¡Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯2·î¤Ë2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤·¡¢Æ±Ç¯3·î¤ËËÜ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢3Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç56»î¹ç¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯¤Ï19»î¹ç¡Ë¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ14.6Ê¬6.2ÆÀÅÀ1.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.9¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨48.7¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨40.8¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡7·î3Æü¤Ë23ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼ê¥¬ー¥É¤Ï¡¢ÀèÆü¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¤¬¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÀèÈ¯Æþ¤ê¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï7»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÊ¿¶Ñ10.9ÆÀÅÀ2.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.0¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨53.7¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨52.2¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£²Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ü¥Óー¡¦¥Ýー¥Æ¥£¥¹¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¡¢¥Èー¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¡¢¥®¥ã¥êー¡¦¥È¥ì¥ó¥ÈJr.¤ÈºÆ·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ø°ÜÀÒ¤â¡¢¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥¿ー¥Êー¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ìー¥ª¥Õ1²óÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉÛ¿Ø¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£