Âç²Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤¬Í½ÁÛ¡Ö3¿Í¤Î½÷¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤Ä¤è¡¢¥Æ¥¤¡¢¤½¤·¤Æ°Õ³°¤Ê¸õÊä¤â¡©¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÎÅ°Äì¹Í»¡¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¿·Æ°²è¡Ö¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¥Í¥¿¥Ð¥ì Âè£²£¶²ó¤¢¤é¤¹¤¸¾ÜºÙÈÇ Âç²Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡´¶ÁÛ £²£°£²£µÇ¯£··î£¶ÆüÊüÁ÷ Âè£²£¶ÏÃ ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¤ò¸ø³«¡£Âè26ÏÃ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö»°¿Í¤Î½÷¡×¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ÄÕ½Å¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¡Ë¡¢¥Æ¥¤¡¢¤Ä¤è¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Þ¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¡¢¿ÍÊª¤Î¡Èµï¾ì½ê¡É¤ä´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀõ´Ö»³¤¬Ê®²Ð¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¤Õ¤¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤Î¸å¤â¡¢¥Ä¥¿¥¸¥å¥¦¤Î¿ÍÀ¸¤ËÆó¿Í¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±§Â¿ËãÏ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ä¥¿¥¸¥å¥¦¤¬¥Æ¥¤¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä·»¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÎø¿´¤Ê¤Î¤«¡×¤È»Â¿·¤Ê¸«²ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È»°¿Í¤Î½÷¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¤â¤È¤Ë¿¼ÆÉ¤ß¡£¡Ö»°¿Í¤Î½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¤Î3¿Í¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÏÃ¤ÎÂç¤¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àõ´Ö»³¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ëÊÆÉÔÂ¤È¤½¤Î·ÐºÑÅªº®Íð¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¸½Âå¤Ç¤âÊÆ¤Î¹âÆ¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï·ÐºÑ¤ÎÍ×¡¢¤·¤«¤âÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¡Äº®Íð¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤äËëÉÜÆâ¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
ÄÕ½Å¤ÎÊì¡¦¤Ä¤è¤¬ÆÍÁ³µ¢´Ô¤·¡¢Â©»Ò¤ÈÊ£»¨¤ËÀÜ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄÕ½Å¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È¿äÍý¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤è¤¬»ý¤ÄÀÜµÒ½Ñ¤äËÜ²°¤Ç¤Î¿·¤·¤¤ÈÎÇäÀïÎ¬¤Ë¤â¡ÖÄÕ½Å¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤ÏÊì¿Æ¤æ¤º¤ê¤«¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜºî¤Î²ÈÂ²°¦¤È¾¦¤¤¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤È¥Æ¥¤¤¬¡ÈËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¡É¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤ÏÂç¤¤Ê´¶Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÀ¸Ã¯¤È¤âÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜÍø¤¤·¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î½÷Ë¼¤¬¥Æ¥¤¤À¡×¤ÈÄÕ½Å¤ÎÂæ»ì¤ò°úÍÑ¤·¡¢Æó¿Í¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¿´¤òÄÌ¤ï¤»¶¯¤¤å«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥Æ¥¤¡¢±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÎºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥µー¥Ó¥¹Àº¿À¤âËº¤ì¤Ê¤¤¥È¥±¥ë¤µ¤ó¡£10Ëü¿ÍÅÐÏ¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¸å¤â¹Í»¡Æ°²è¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤äÄÌÃÎ¡¢¤¤¤¤¤Í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀõ´Ö»³¤¬Ê®²Ð¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¤Õ¤¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤Î¸å¤â¡¢¥Ä¥¿¥¸¥å¥¦¤Î¿ÍÀ¸¤ËÆó¿Í¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±§Â¿ËãÏ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ä¥¿¥¸¥å¥¦¤¬¥Æ¥¤¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä·»¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÎø¿´¤Ê¤Î¤«¡×¤È»Â¿·¤Ê¸«²ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È»°¿Í¤Î½÷¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¤â¤È¤Ë¿¼ÆÉ¤ß¡£¡Ö»°¿Í¤Î½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¤Î3¿Í¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÏÃ¤ÎÂç¤¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àõ´Ö»³¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ëÊÆÉÔÂ¤È¤½¤Î·ÐºÑÅªº®Íð¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¸½Âå¤Ç¤âÊÆ¤Î¹âÆ¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï·ÐºÑ¤ÎÍ×¡¢¤·¤«¤âÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¡Äº®Íð¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤äËëÉÜÆâ¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
ÄÕ½Å¤ÎÊì¡¦¤Ä¤è¤¬ÆÍÁ³µ¢´Ô¤·¡¢Â©»Ò¤ÈÊ£»¨¤ËÀÜ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄÕ½Å¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È¿äÍý¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤è¤¬»ý¤ÄÀÜµÒ½Ñ¤äËÜ²°¤Ç¤Î¿·¤·¤¤ÈÎÇäÀïÎ¬¤Ë¤â¡ÖÄÕ½Å¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤ÏÊì¿Æ¤æ¤º¤ê¤«¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜºî¤Î²ÈÂ²°¦¤È¾¦¤¤¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤È¥Æ¥¤¤¬¡ÈËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¡É¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤ÏÂç¤¤Ê´¶Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÀ¸Ã¯¤È¤âÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜÍø¤¤·¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î½÷Ë¼¤¬¥Æ¥¤¤À¡×¤ÈÄÕ½Å¤ÎÂæ»ì¤ò°úÍÑ¤·¡¢Æó¿Í¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¿´¤òÄÌ¤ï¤»¶¯¤¤å«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥Æ¥¤¡¢±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÎºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥µー¥Ó¥¹Àº¿À¤âËº¤ì¤Ê¤¤¥È¥±¥ë¤µ¤ó¡£10Ëü¿ÍÅÐÏ¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¸å¤â¹Í»¡Æ°²è¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤äÄÌÃÎ¡¢¤¤¤¤¤Í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¤¦¤Ö¥¥å¥ó¥É¥é¥Þ¹Í»¡YouTuber¤¬¸«È´¤¯¡ª¡Ö¡È¤â¤¦¹¬¤»¤Ê2¿Í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡É¤Ç¤âÂ³ÊÔ¤ÎÉúÀþ¤¬¡Ä¡×¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡ÙºÇ½ª²ó
¥È¥±¥ë¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¹ë¤Î±¿Ì¿¤¬³ÎÄê¡ªÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ß¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¥È¥±¥ë¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Âè25ÏÃ¹Í»¡¤Ç¡ÖÄÕ½Å¤ÏËÜ²°¤È¤·¤ÆÀ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÀ®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£