µÈÅÄÀµ¾°¤ÎÉüµ¢¤ò»Ø´ø´±¤¬ÌÀ¸À¡¡¡Ö½çÄ´¤Ë²óÉü¡×³°Ìî¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Ë¤â»²²Ã¡¢3AÀï½Ð¾ì¤Ø
¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¤Ï³«Ëë¤«¤é½Ð¾ì¤Ê¤·
¡¡±¦¸ªÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤«¤é½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤¬¡¢7·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Ë3A¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆºÇÂç¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢Éüµ¢Àï¤ÎÆü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÁ°¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢³°Ìî¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï3A¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ª¤Î¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é³°Ìî¼ê¤ÈDH¤ÎÎ¾Êý¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£Ä´À°´ü´Ö¤ÎÌÜÅÓ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«ÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¡£Èà¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.289¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢72ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.280¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢56ÂÇÅÀ¤È¤ä¤ä¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¡¢±¦¸ª¤Î¾õÂÖ¤«¤éÂçÈ¾¤¬DHµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë±¦¸ª´ØÀá¿°¤Î½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï11»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.286¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤Þ¤À½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥Ð¡¼¥¹ÆâÌî¼ê¤¬³«Ëë¤«¤éDH¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µÈÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ð¡¼¥¹¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¡¢°ìÎÝ¤Î¥È¥ê¥¹¥È¥ó¡¦¥«¥µ¥¹ÆâÌî¼ê¤âº¸É¨¤ÎÉé½ý¤Çº£µ¨¤ÏÀäË¾¡£µÈÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉüµ¢¤ØÍÍø¤Ê¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±µ»ö¤Ï¡Ö³°Ìî¤Ç¤Ï¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡¢¥»¥À¥ó¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¢¥¦¥£¥ë¥ä¡¼¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¡¢¤½¤·¤ÆÍË¾³ô¤Î¥í¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬Í¥Àè¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¼éÈ÷¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëµÈÅÄ¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï5ÈÖ¼ê¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë