¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¡Â³¤¯Æó·³Ä´À°¡Ä¸½ºß¤Î¿´¶¸ì¤ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡Æó·³Ä´À°Ãæ¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£³Æü¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþÇ°¤ËÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï£±£¸Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££¶²ó£¸£°µå¤òÅê¤²¡¢£µ°ÂÂÇ£¶Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÍ×½êÍ×½ê¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¸ú¤«¤»¤é¤ì¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ£±¸Ä£±¸ÄÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±Æü°ì·³¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÇÅÄÃæ¾¤ÎÅêµå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡£¡ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ë¡ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤âÆó·³Àï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸Í¶¿¤¬£²£³Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Æó·³¤Ç¤ÎºÆÄ´À°¤¬·èÄê¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÆÊÔ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ£±£±¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÏÁ°Æü£²£²ÆüÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î»î¹ç¸å¡¢¸Í¶¿¤ÎÂåÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÆü¤Ë¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÄÃæ¾¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆó·³¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë±¦ÏÓ¡£¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¡£¤½¤ì¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢£²£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÅÄÃæ¾¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¤â¹¥Åê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£