¿·³ã¡¡ÆÍÁ³¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¡¡Æþ¹¾¿·´ÆÆÄ¤ÎºÇÂç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»Ä¤ê18»î¹ç¤ÇJ1»ÄÎ±
¡¡J1¿·³ã¤Ï23Æü¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç4¾¡7Ê¬¤±9ÇÔ¤Ç¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò22ÆüÉÕ¤Ç²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿Æþ¹¾Å°¿·´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤Ï¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤éJ1»ÄÎ±¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¢¤¹25Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀîºêFÀï¤¬½é¿Ø¡£¿·³ã¤Ç¤Î»ØÆ³Îò¤¬17Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¿·»Ø´ø´±¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ì´Ý¤ÇJ1»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¸áÁ°11»þ40Ê¬¡£ÆÍÁ³¡¢¼ù¿¹´ÆÆÄ¤ÎÅÅ·â²òÇ¤¤ÈÆþ¹¾¥³¡¼¥Á¤Î´ÆÆÄ¾º³Ê¿Í»ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸á¸å4»þ²á¤®¤«¤éËÜµò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½¢Ç¤²ñ¸«¡£J1»ÄÎ±¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿Æþ¹¾¿·´ÆÆÄ¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·³ã¤Ø¤Î¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·³ã¤ÏËÌ¿®±Û¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¡£²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡9Æü´Ö¤Ç3»î¹ç¤òÀï¤¦½ÅÍ×¤Ê´ü´Ö¤Ç¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æþ¹¾¿·´ÆÆÄ¤ÏÁ°Àá¤Î21Æü¤ÎÊ¡²¬Àï¡Ê¡ü2¡½3¡Ë¸å¤ËÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢¼ù¿¹´ÆÆÄ¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤¬Àµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Á°Æü¤Ë½¢Ç¤¤ò·èÃÇ¡£¡ÖÁ°´ÆÆÄ¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡»ûÀîÇ½¿Í¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡Ê50¡Ë¤Ï²òÇ¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎý½¬¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â´Þ¤á¡Ö»Ä¤ê18»î¹ç¤ÇÁª¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¾¯¤·¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£J2¿å¸Í¤Î¥³¡¼¥Á¤«¤éº£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿¼ù¿¹Á°´ÆÆÄ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¿·³ã¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤Î¸þ¾å¤ËÃå¼ê¡£¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤âÌÂ¤¤¤¬½Ð¤Æ¡¢20»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«4¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤¹¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÃÇ¸À¡£¡Ö°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¡×¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï19Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤¬¼è¤êÁÈ¤àºÇ¸åÈø¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤À¡£Á°Àá¤Ï¤½¤³¤Ç¤Î¥ß¥¹¤«¤éÇÔÀï¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¤ä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·³ã¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆJ1»ÄÎ±¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÆþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬Âç»ö¤Ê»î¹ç¡×¤È»Ä¤ê18»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤ÇÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢·È¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é17Ç¯ÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿ÆÍÁ³¤ÎÅ¾µ¡¡£¿·³ã¤Ë²¸¤òÊÖ¤¹¡£¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë
¡¡¡þÆþ¹¾¡¡Å°¡Ê¤¤¤ê¤¨¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë1977Ç¯7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î47ºÐ¡£ÀÅ²¬ËÌ¹â¡½Çð¡½¿À¸Í¡½GÂçºå¡£¼ç¤ËDF¤Ç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»78»î¹ç½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Ï08Ç¯¤«¤é¿·³ã¥æ¡¼¥¹¡Ê¸½U¡½18¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡¢¿·³ãU¡½18¤ÈÆ±U¡½15¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£20Ç¯¤Ë²¬»³U¡½18´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤ËºÆ¤Ó¿·³ãU¡½18´ÆÆÄ¤Ç22¡¢23Ç¯¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡£ºòµ¨¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡û¡Ä»ûÀî¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï´ÆÆÄ¸òÂå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌóÈ¾Ê¬¤ò²á¤®¤Æ¡¢Î®¤ì¡¢¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ3²óÀï¤ÎÅìµþVÀï¡Ê¡ü0¡½2¡Ë¤ÎÍâÆü¤Î5·î22Æü¤Ë¤Ï¶¯²½Éô¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ç¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢Æ±ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê¼ù¿¹Á°´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬É¬¤º¤·¤âÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¾¯¤·°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡û¡Ä¿·³ã¤¬J¥¯¥é¥Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤Î»Ø´ø¤Ç¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¤Î²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ù¿¹´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¾¡Íø¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸·¤·¤¤·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÃæÌî¹¬É×¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¹ß³Ê·÷Æâ¤Ë¤¤¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤éÁá¤¯È´¤±½Ð¤·¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤Æ´ÆÆÄ¸òÂå¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡û¡Ä¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¶¯²½Éô¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö·ó¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤ÎËÜ´Ö·®»á¡Ê44¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·³ã¸©ÂÛÆâ»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»¤ÏÀéÍÕ¤Î½¬»ÖÌî¤Ç00Ç¯¤Ë¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¡£¿·³ã¡¢ÆÊÌÚ¤Ç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»392»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ë¿·³ã¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢20Ç¯11·î¤«¤é¶¯²½Éô¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£